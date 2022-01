Egészségügyi cégek kifogásolják a Facebook hirdetéscenzúráját

Hatvan vállalat kéri számon a Metát, amiért Facebookról vagy Instagramról levette egészségügyi termékeinek vagy szolgáltatásának hirdetését a közösségi oldal felületekről. Valamennyi cég a nők szexuális egészségével foglalkozik, és véleményük szerint a közösségi óriás tévesen sorolta be termékeiket a szexuális örömöt okozó cikkek közé, amelyet valóban tilos reklámozni az oldalon. A Meta cenzúrájába eső hirdetések közé tartozott például szoptatási műhely, a szülés utáni kényelmet segítő nadrág vagy a menopauza kísérő tüneteit enyhítő termékek.



A problémát a Center for Intimacy Justice (CIJ) nonprofit szervezet és az Origin medencefenék fizikoterápiás startup feszegeti a weboldalán közzétett riportban. A szervezet 60 női egészségügyi témákkal foglalkozó céget kérdezett meg az elmúlt három évben, és eredményei szerint mindegyikük (!) hirdetéseit érintette már a Facebook és az Instagram "felnőtt tartalomnak" minősítő cenzúrája. Sőt, a cégek felét a Meta indoklás nélkül ki is tiltotta a közösségi oldalról.





Már korábban is foglalkoztunk a Facebook homályos cenzúrázási elveivel, amely a felnőtt tartalmak és a korhatáros termékek esetében kifejezetten ellentmondásos. A jelenlegi szabály szerint: "A hirdetések nem reklámozhatják felnőtteknek szóló termékek vagy szolgáltatások értékesítését vagy használatát. A szexuális és reproduktív egészséghez kapcsolódó termékeket vagy szolgáltatásokat, például a fogamzásgátlást vagy a családtervezést reklámozó hirdetéseket 18 éves vagy idősebb emberekre kell célozni, és ezek nem állíthatják a szexuális élvezetet a középpontba."



A vállalatok tapasztalata szerint például a női nemi szervre vagy a menopauzára utaló hirdetések eleve cenzúra alá esnek. Az Engadgetnek nyilatkozó Facebook szóvivő szerint viszont ez nem igaz, mivel az algoritmus nem vizsgálja a kulcsszavakat, hanem csak a "hirdetések elhelyezkedését". Egy másik probléma a cégek szerint, hogy a férfiaknak szóló hasonló típusú reklámok megjelenhetnek a felületen. Ahogy a képeken látható, akár sokkal grafikusabb formában is mint a nőknek szánt (de elutasított) hirdetések. Az egyik, medencefenék erősítésére szolgáló eszközt gyártó vállalat hirdetési tanácsadóhoz fordult, így már képes a cenzúrát elkerülő hirdetéseket készíteni: amelyen sem a termék nem szerepel, sem az hogy mit csinál.



A CIJ legfőbb célja a Facebook üzletszabályzatának megváltoztatása, hogy a szexuális egészség elérését segítő női termékek ne essenek cenzúra alá. A szervezet vezetőjének indoklása szerint ez nem csak a hirdetést közzétevő cégek marketingje miatt fontos kérdés, hanem ezáltal a vállalatok el sem tudják magyarázni a problémák jelentőségét, és a szóba jöhető megoldásokat. Viszont még ennél is fontosabb problémának tűnik, hogy Metaverzum terv ide vagy oda, de a Facebook még mindig nem képes egyértelmű iránymutatást adni a felületén megjelenő tartalmakhoz és hirdetésekhez.