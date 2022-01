Nem védi eléggé a gyerekeket az Oculus?

Tavaly szeptemberben élesedett a brit adatvédelmi hivatal (ICO) elvárásgyűjteménye az online szolgáltatások gyermekvédelmi szempontjairól. A szabvány szerint a tervezőknek és a fejlesztőknek a gyerekek érdekeit kell elsődlegesen figyelembe venni, ha olyan megoldáson dolgoznak, amelyhez 18 éven aluliak is hozzáférhetnek. Az ICO gyanúja szerint Meta-féle Oculus Quest 2 virtuális valóság szemüveg nem felel meg a "children's code" elvárásainak a The Guardian értesülései alapján.



Bár a headset a szabályzat szerint csak 13 éves kor felett használható, ez a szabály az ICO szerint túl könnyen megkerülhető. A gyerekek ugyanis egy kattintással nyilatkozhatnak róla, hogy betöltötték a használathoz szükséges életkort. Az Oculus fejlesztői (a korhatármegkötéssel kikerülve) szülői felügyeleti rendszert sem dolgoztak ki, amellyel egyébként távolról szabályozható lenne a gyerekek számára nézhető tartalom. Így viszont a fiatalok könnyedén elérhetik az Oculuson népszerű VRChat platformot is, amelyet az ICO a Center for Countering Digital Hate (CCDH) vizsgálataira hivatkozva a legproblémásabbnak talál. A szervezet 12 óra alatt több mint száz esetet tapasztalt, amely megsértette a Meta szabályzatát, és a biztonsági elvárások minimumát sem teljesíti.





A Meta egyelőre kitart amellett, hogy megfelel a brit adatvédelmi hivatal gyermekvédelmi standardjának. Az ICO viszont további tárgyalásokat szeretne folytatni a Meta vezetőivel, mivel véleménye szerint nem teljesült a biztonságos tervezés alapelve. Ha az ICO-nak sikerül bizonyítani a problémákat, akkor akár 23,8 millió dollárnyi fontot vagy a forgalom 4 százalékának megfelelő összeget is kiszabhat büntetésként.



Egy ilyen fiaskó a Meta számára nem csak a büntetés összege miatt lenne kellemetlen, hanem a kiterjesztett és virtuális valóságot a közösségi szolgáltatásokkal együttesen középpontba helyező Metaverzum miatt is. Az ICO és a CCDH szerint a jelenlegi VR zászlóshajó a minimális biztonsági követelményeket sem teljesíti, így a Metaverzum megbízhatósága is alapjaiban kérdőjelezhető meg. A Meta szóvivője hozzátette, hogy a Metaverzum számára már 50 millió dollárt félretettek a jogi és szabályozói követelményeknek való megfelelés vizsgálatára.

Várhatóan szükség is lesz a félretett összegre, mivel az Európai unió is elkezdte komolyabban venni a gyerekek szexuális zaklatása elleni fellépést a Reuters szerint. 2020-ban az internetes szolgáltatók és közösségi média vállalatok 22 millió ehhez kapcsolódó esetet jelentettek, ami komoly növekedés a 2019-es 17 millióhoz képest. A bejelentett esetek száma pedig vélhetően csak töredéke a valós adatoknak. A következő hónapokban az EU új szabályozást hozna tető alá annak érdekében, hogy a vállalatok felismerjék, jelentsék és eltávolítsák a gyerekek zaklatását magában foglaló tartalmakat.