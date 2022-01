Gyűlölik az egyik Apple-újítást az európai mobilszolgáltatók

Finoman szólva nem rajonganak az európai mobilszolgáltatók az Apple iOS 15-tel még tavaly nyáron - egyelőre bétaállapotban - debütált funkció, a Privát átjátszó iránt. A most kiszivárgott részletek szerint a kontinens legnagyobb szolgáltató már tavaly augusztusban közösen aláírt levélben keresték meg az Európai Bizottságot, hogy a szervezet fontolja meg a sürgős fellépést a rendszer ellen, mely - szerintük - veszélyezteti Európa digitális szuverenitását.

Az iOS 15-ben megjelent Privát átjátszó lényegében egy VPN-szerű kapcsolatot épít fel az iPhone-okkal, melynek célja az Apple szerint az, hogy a kommunikációs lánc egyetlen szereplője se juthasson hozzá információhoz arról, hogy az előfizető milyen tartalmat fogyaszt az eszközön, illetve annak egyes felületein, applikációin (Safari webböngésző, e-mail kliens) keresztül.

Az Apple weboldalán a következőképpen határozza meg a Privát átjátszó funkció működését:

Amikor internetezik, a webes forgalomban található információk – például a DNS-rekordok, az IP-cím és a meglátogatott webhelyek – normál esetben láthatók a hálózati szolgáltatója számára. Az információk alapján meghatározható a személyazonossága, és egy idő után összeállítható Önről a tartózkodási helyét és a böngészési előzményeit tartalmazó profil. Az iCloud privát átjátszó azáltal biztosít adatvédelmet Önnek, hogy amikor internetezik a Safariban, senki – még az Apple sem – láthatja, hogy Ön kicsoda és milyen webhelyeket látogat meg.

A fentiekből kifolyólag a hálózatüzemeltetők számos olyan metaadatot nem kapnak meg, melyek bizonyos szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek, illetve a hálózatoptimalizációt is lényegesen nehezebbé teszik a szolgáltatók számára. Előbbi kapcsán már a magyar mobilszolgáltatók is több fórumon jelezték, hogy a tematikus adatopcióik (pl. korlátlan zene vagy közösségi opciók) nem működnek megfelelően abban az esetben, ha a Privát átjátszó funkció be van kapcsolva a hálózatra jelentkezett iPhone készüléken.

Bár a hasonló elven működő VPN-szolgáltatások évek óta széles körben használatosak, a Privát átjátszóval az Apple óriási felhasználói bázist érhet el, a szolgáltatók egységes fellépése ennek tükrében nem meglepő. A cégek amellett, hogy megpróbálnak az európai szabályozásra hatni, most abban bízhatnak, hogy az Apple a Privát átjátszót azután is opt-in jelleggel üzemelteti majd, hogy a szolgáltatás kikerült a bétafázisból.

A Privát átjátszót egyébként a helyi kormányzattal történt megállapodás alapján több - jellemzően antidemokratikus - országban korlátozza az Apple, így a rendszer nem érhető el többek közt Kínában, Fehéroroszországban, Ugandában vagy Kolumbiában.