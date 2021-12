Csokorba szedte a hatóság, mi változott a hírközlési szerződésekben

Közel fél évvel az új jogszabályi kötelezettségek hatályba lépését követően tájékoztatót adott ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság arról, hogy az EU-s tagállamokban működő hírközlési szolgáltatások előfizetői szerződéseit szabályozó európai hírközlési kódex milyen új intézményeket, többletjogokat vezet be a piacra. A hatóság a kódex június 30-i hatályba lépését követően több ellenőrzést is tartott, illetve tart jelenleg is, melyek alapján eddig többnyire a szolgáltatók jogkövető magatartásáról számol be az NMHH.

A megújult hírközlési szabályozás célja többek között, hogy megerősítse a fogyasztók védelmét, megkönnyítse a szolgáltatóváltást, valamint biztosítsa a megfizethető és megfelelő szélessávú internet-hozzáférést minden felhasználónak, lakóhelytől vagy jövedelemtől függetlenül. Az új európai uniós hírközlési kódex nyomán a szolgáltatóknak 2021. június 30-ig kellett az általános szerződési feltételeiket (ÁSZF) átalakítaniuk.

aláírás kerül egy szerződésre a telekomnál (fotó: hwsw)

A hatóság a folyamatban lévő ellenőrzéseiben elsősorban azt vizsgálja, hogy a szolgáltatók határidőre, 2021. június 30-ig eleget tettek-e az ÁSZF-módosítási kötelezettségüknek, azok megfelelnek-e az új követelményeknek, valamint a szolgáltatók szerződéskötési folyamataikba beépítették-e a módosított rendelkezéseket.

A legfontosabb, fogyasztókat érintő változások megtalálhatók a hatóság erre a célra rendszeresített weboldalán, ahol a szervezet 7+1 pontban sorolja fel a lényegi módosításokat.

Így például a szerződéskötéskor kötelező a részletesebb előfizetői tájékoztató és egy egész Európában egységes szerződés-összefoglaló átnyújtása, de változtak többek közt a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása esetén rendelkezésre álló előfizetői jogok, illetve a határozott idejű szerződés felmondásának, a szolgáltatóváltásnak (az internetszolgáltató-váltás is szabályozva lett) és a számhordozásnak (utólagos számhordozás bevezetése) a szabályai is.