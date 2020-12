Az NMHH minden nagyinak 4G-s mobilt ajánl

Mobiltelefon vásárlási tanácsokat ad weboldalán a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), elsősorban az idősek igényeit szem előtt tartva. Bár a hatóság a pandémiára és annak többrétegű hatásaira hivatkozva javasolja, hogy lehetőség szerint minden előfizetőnél modern, azaz legalább 4G-képes okostelefon legyen, a kampány valójában már része annak a kommunikációs, edukációs folyamatnak, melynek célja, hogy a kizárólag 2G/3G-kompatibilis aktív készülékek számát jelentős mértékben csökkenteni lehessen, így komolyabb következmények nélkül lekapcsolhatóvá váljanak az erőforráspazarló 3G-s hálózatok.

Nem véletlen, hogy a hatóság szerint a legfontosabb választási szempontok közé tartozik, hogy legyen nagyképernyős, videóhívásokra is alkalmas, 4G-s vagy LTE-s mobilinternet-csatlakozásra képes a kiválasztott készülék, ugyanakkor a tíz javaslat közt szerepel többek közt olyan is, hogy jobban járnak az előfizetők, ha a szolgáltatóktól vásárolják a telefont, ugyanakkor utalnak arra is, hogy nem érdemes használt mobilt vásárolni, mert az azokban lévő akkumulátorok kapacitása korlátozott lehet.

Az NMHH ezzel együtt hozzáteszi, hogy a használt, de korszerű készülékeket érdemes családon belül továbbadni, például az egyik nagyszülőnek, ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy az idősek számára az ilyen eszközök használata gyakorta kihívást jelent, így eleinte segítségre szorulhatnak a különböző funkciók kezelése kapcsán.

Egy a hatóság elnökével idén februárban folytatott beszélgetés során Dr. Karas Monika kiemelte, az NMHH adatai szerint akkor körülbelül 1,1 millió, kizárólag 2G/3G-képes, aktív készüléket tartottak nyilván, amiből mintegy 900 ezret a lakosság használ. Ezek száma az eddigi tapasztalatok szerint nagyjából háromévente feleződik, ami azért lényeges szempont, mert amíg több százezer ügyfél kizárólag 3G-s kapcsolaton (vagy otthon, Wi-Fi-n) tud csatlakozni az internethez a telefonjával, addig a szolgáltatóknak mindenképpen üzemben kell tartani az elavult technológiát a hálózatukban, ahelyett, hogy a korlátos spektrumerőforrásokat modernebb rendszerek számára biztosítanák.

A hazai 3G-s hálózatokon ma már jellemzően inkább beszédforgalmat bonyolítanak a szolgáltatók ügyfelei, itt egy potenciális 3G-s lekapcsolással nem szűnne meg semmilyen alapszolgáltatás, hiszen a készülék vissza tudna váltani 2G-s üzembe, igaz, a beszédhang-minőség jó eséllyel rosszabbá válna. Míg két évvel ezelőtt a teljes mobilos beszédforgalom csaknem háromnegyede 3G-s hálózatokon keresztül zajlott, addig az idei év közepén ez az arány 52%-ra csökkent, jóllehet ennek elsődleges oka, hogy az eltelt időben mindegyik szolgáltató bevezette és egyre szélesebb körben teszi elérhetővé a VoLTE technológiát, vagyis az IP-alapú, 4G-s hanghívást.

A mobilnetes kapcsolatoknál már lényegesen szerényebb, 8,5-9% körüli a 3G részaránya és két évvel korábban is már csupán 11,5% volt - derül ki az NMHH rendszeres időközönként közzétett mobilpiaci felmérésének legfrissebb kiadásából.