Stagnál a Digi mobilos ügyfélbázisa

Az összes szegmensben stagnálást mutatott a Digi Communications NV magyarországi leányvállalata, a Digi Távközlési Kft. az idei harmadik negyedévben - a cég vezetékes bázisa mellett ezúttal a mobilos ügyfélbázis növekedése is megtorpant, dacára annak, hogy a vállalat ebben az időszakban is folytatta a hálózatépítési munkálatokat.

Az anyacég múlt pénteken közzétett harmadik negyedéves üzleti jelentése alapján a vállalat szeptember 30-án 187 ezer mobiltelefonos ügyféllel rendelkezett, 23 ezerrel többel, mint egy évvel korábban. A növekedés azonban az év közepétől kezdődően fokozatosan lassult, így a második negyedév végéhez képest a jelentés szerint mindössze négyezer előfizetéssel sikerült növelni a mobilos bázist.

A vállalat ezzel együtt a harmadik negyedévben is folytatta a hálózatépítési munkálatokat - a cég augusztusban 27, szeptemberben pedig 13 új település legalább részleges lefedését jelentette be, legutóbb pedig október végén közölte, hogy immár 900-nál is több településen érhető el legalább kültéren a szolgáltatás, így az országos, lakosságra levetített kültéri lefedettség meghaladja a 90%-ot.

Bár a piac a harmadik negyedévre várta a megállapodást, végül nem jött létre az eredeti tervekben kitűzött időpontig a Digi anyacége és a 4iG közti adás-vételi szerződés, melynek szándéknyilatkozatát márciusban tették közzé a felek. A romániai tulajdonosi körrel rendelkező szolgáltató illetékesei a harmadik negyedéves üzleti jelentés közzétételét követő konferenciahíváson az ügylet kapcsán közölték, a tárgyalások jelenleg is folynak a felek közt, a folyamatban lévő egyeztetéseket pedig semmilyen szinten nem kívánja kommentálni a cég.

Az érintettek mindenesetre az ügyben illetékes magyarországi versenyhatóságnak, a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) a mai napig nem jelentették be az összefonódási szándékukat, igaz legutóbb, amikor a 4iG közvetlen irányítást szerzett az Invitech ICT Services Kft. felett, a folyamat mindössze pár napig tartó formaságnak bizonyult - a felek az összefonódási szándékot szeptember 14-én jelentették be, melyet a GVH három nappal később, szeptember 17-én engedélyezett.