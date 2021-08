A járvány után is lendületben a hazai e-kereskedelem

A járványhelyzet enyhülése mellett is kitart a hazai e-kereskedelmi szektor lendülete: 2021 első félévében 30%-os bővülés mellett bruttó 494 milliárd forintos belföldi forgalmat bonyolított a magyar online kiskereskedelmi piac, melyen belül az első negyedév forgalma 43,7%-kal múlta felül a 2020-as első negyedév forgalmát - derül ki a GKI Digital és az Árukereső.hu aktuális statisztikagyűjteményéből.

MINDENNÉL IS NAGYOBB NÖVEKEDÉS

Ennél is fontosabb azonban - állítják a készítők -, hogy már a tavaly is rekord magas számokat hozó második negyedévben idén is további 21%-os forgalombővülés volt tapasztalható, ami a pandémia előtti évek stabilizálódott, 14-16% körüli átlagos növekedési ütemét 25%-kal haladja meg.

A vásárlói kör mérete és összetétele ugyanakkor nagyjából változatlan, így az év első 6 hónapja során nem nőtt nagy mértékben az újonnan csatlakozó online vásárlók száma (jelenleg 3,44 millió fő tekinthető aktív online vásárlónak Magyarországon), jelentősen bővült viszont az online tranzakciók – vagyis a webáruházakban leadott megrendelések – száma, mely 32,4%-os növekedést követően közel 27,9 millió darab teljesített belföldi online rendelést jelent.

a napi élelmiszerek és fogyasztási cikkek forgalma nőtt a leginkább

Emellett tovább nőtt az egy főre vetített vásárlási gyakoriság is, ami jelenleg átlagosan 17 online rendelés / fő / év. Ez utóbbi mutató bővülése elsősorban annak köszönhető, hogy a vevők már sokkal több mindent tudnak és szeretnek online vásárolni, a folyamatosan bővülő online termékkínálat mellett pedig az online vásárlási kedv sem esett vissza drasztikusan a korlátozások feloldásának ellenére sem.

Számos kiskereskedelmi termékkör – mely a korábbi években csak alig tudott teret szerezni magának az online értékesítési piacon – 2021 első felére robbanásszerű fejlődési pályára állt. Így a napi élelmiszerek és fogyasztási cikkek – melynek forgalma a tavalyi bázishoz képest közel 50%-ot bővült –, valamint az otthonfelszerelés és a barkácsáru (+35,7%) is egyre népszerűbb az online kereskedelemben.

Az otthoni vagy hibrid munkavégzés, a digitális oktatás, valamint a nyári sportesemények (foci EB és az olimpia) együttesen idén is erős első féléves keresletet generáltak a műszaki – azon belül is a szórakoztató elektronikai és a számítástechnikai – cikkeknek. A szektor online forgalmának növekedése az első félév során 30,7%-os volt, a forgalma pedig elérte a 114 milliárd forintot.

AZÉRT NEM MINDEN FENÉKIG KIFLI

A kutatás ezzel együtt arra is felhívja a figyelmet, hogy a koronavírus miatt jelentkező ellátásilánc-problémák az e-kereskedelmi szektorba is átgyűrűztek az év első felében, ami a raktárkészletekre és a szállítási határidőkre egyaránt hatással volt/van.

További piaci trendnek számít az e-kereskedelmi szektor erős koncentrálódása, mely elsősorban a bővebb választéknak és raktárkészletnek, valamint a gyors szállításnak köszönhető, illetve még inkább felértékelődött a hagyományos bolthálózat megléte a biztonság és az átjárható értékesítési csatornák jelképeként.

Az első félév eredményeit alapul véve a szektor a második félévben is a tavalyi időszakot meghaladó forgalomra számít, igaz, a növekedés mértékét egyelőre nem látják előre az érintettek, illetve a kutatók, elsősorban arra hivatkozva, hogy a közelgő negyedik hullám és az arra válaszul hozott védekezési intézkedések jelentősen befolyásolhatják a kereskedelmi szektor működését.