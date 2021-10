Semmi nem áll az Alphabet útjába

Továbbra is brillírozik a Google anyacége, az Alphabet, mely tegnap közzétett harmadik negyedéves üzleti beszámolójában ismét rekord árbevételt és profitot jelentett - a cég menetelése hosszú ideje megállíthatatlannak tűnik, legalábbis az idei harmadik negyedév immár sorozatban az ötödik olyan háromhónapos periódus, melyet az Alphabet minden korábbit túlszárnyaló pénzügyi teljesítménnyel zár.

A cégcsoport árbevétele az idei harmadik pénzügyi időszakban meghaladta a 65,1 milliárd dollárt (ez 41%-os éves szintű növekedésnek felel meg), jelentősen, csaknem kétmilliárd dollárral túlszárnyalva az előzetes elemzői várakozásokat. A bevétel gerincét továbbra is a Google keresőszolgáltatásból és a YouTube hirdetésekből származó árbevétel adja, mely a harmadik negyedévben éves szinten 41%-kal, 53,1 milliárd dollárra nőtt.

A divíziók közül érdemes kiemelni a felhőszolgáltatásokat integráló Google Cloud részleget, mely továbbra is egyenletesen növekvő árbevételt produkál. A harmadik negyedévben 4,99 milliárd dollár folyt be a részleghez (ez 45%-os növekedésnek számít), igaz, az üzletág továbbra is veszteséges - a harmadik negyedévben 644 millió dollár mínuszt termelt. Az AWS és az Azure után loholó divízió veszteségei ugyanakkor folyamatosan csökkennek, jóllehet a folyamat a harmadik negyedévben lényegében megtorpant.

A növekedés üteme továbbra is óriási, amit jól érzékeltet, hogy a cég egy évvel korábban 19 milliárd dollárral kevesebb bevételt termelt - igaz, a második negyedévhez képest már "csak" alig több mint hárommilliárd dollár pluszt hozott össze a cég, mely az év végi hajrában az ünnepi szezont kísérő hirdetési költések révén további növekedéssel számol.

Az Alphabet nettó profitja eközben elérte a 18,93 milliárd dollárt, ami nagyjából 7,5 milliárdos erősödést jelent az egy évvel korábbi időszakkal összehasonlítva (ez csaknem 69%-os növekedésnek felel meg), ugyanakkor az ezt megelőző pénzügyi időszakhoz képest már "csak" 400 millió dolláros plusz eredményt sikerült elérni - elemzők ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a vállalat nettó profitja bizonyos elszámolási praktikáknak köszönhetően széles tartományban mozoghat.

A cég pénzügyi vezetése a beszámoló tegnapi közzétételét követő konferenciahívás során hangsúlyozta, a harmadik negyedévben az egész iparágat nyomasztó hatások kevésbé befolyásolták az Alphabet eredményeit, így az Apple új adatvédelmi beállításai szinte egyáltalán nem hatottak a cégre. Ennek oka, hogy egyrészt a Google árbevétele jóval diverzebb, kevésbé reklámfüggő, másrészt a cég mobilos kitettsége is lényegesen kisebb, mint a konkurenseké - a Facebook esetében a hirdetési árbevétel 80%-a érkezik mobilról.