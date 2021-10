Jöhetnek még Apple processzorok az Inteltől

A DigiTimes beszámolója alapján az amerikai és a dél-koreai nagyvállalat félvezetős bérgyártói üzletága is nagyon szeretné ügyfelei között tudni az Apple-t. A forrás az M-szériát említi, vagyis a tavaly bemutatott, kifejezetten a cég személyi számítógépeihez tervezett processzorokat. A chipeket az A-sorozathoz hasonlóan a TSMC gyártja, ám a gyakorlat szerint az Apple is rendszeresen megversenyezteti a beszállítókat a különböző komponensek kapcsán, ami természetesen az egyes processzorok gyártására is érvényes.

Az Intel eddig még nem állt bérgyártói viszonyban az Apple-le, habár 4G-s rádiós modemeket pár éven át már szállított az iPhone-okhoz. Ezzel szemben a Samsung viszonylag sokáig gyártotta az cupertinóban megtervezett processzorokat, legutóbb a 2015-ben megjelent iPhone 6s központi egységét szállította a dél-koreai vállalat. Az A9-es lapkák termelését az Apple nagyjából fele-fele arányban osztotta meg a Samsung és a TSMC között, ami ugyan költségek szempontjából nem volt optimális, a kockázati tényezőket viszont csökkentette.

A DigiTimes állítja, habár az Intel és Samsung is mindent megtesz az esetleges szerződésért, egyelőre a TSMC hosszabbításának van a legnagyobb esélye. Utóbbi mellett a hosszú évek óta tartó, sikeres együttműködés, illetve a piacvezető bérgyártó töretlen menetelése áll. A TSMC évek óta óraműpontossággal fejleszt, csúszások helyett inkább a tervezettnél korábban bevezetett eljárások a jellemzőek Tajvanon. Ezzel szemben a konkurensek még a saját maguk által megszabott tempót sem tartották, az utóbbi években az Intel és a Samsung egyaránt kénytelen volt többször eltolni a kisebb csíkszélességek bevezetését.

A SemiAnalysis júniusi beszámolója szerint a dél-koreai gyártó 3 nanométeres gyártástechnológiája legkorábban már csak 2023 végén kerülhet tömegtermelésbe, illetve jelen állás szerint inkább a 2024-es céldátum tűnik valószínűbbnek. Nagyjából ez idő tájt kerülhet piacra az "Intel 3", amely a korábban 7 nanométerként hívott technológia második iterációja lesz. Ezzel szemben a TSMC 3 nanométere már próbagyártásban van, amennyiben pedig minden a tervek szerint halad, nagyjából egy év múlva piacra is kerülhetnek az első termékek, vélhetően épp az Apple jóvoltából. A TSMC szerint nagyobb volumenben majd csak később, 2023 első negyedévében indul be a termelés.

Természetesen mindez nem jelenti automatikusan azt, hogy az Apple nem ül le tárgyalni más bérgyártókkal. A konkurenseknek hála javíthatja tárgyalási pozícióját a cupertinói cég, habár minden bizonnyal a TSMC is tisztában van versenytársai mindenkori helyzetével. Ennek ellenére nem zárható ki, hogy a jövőben az Apple valamilyen formában ne venné igénybe konkurens bérgyártók szolgáltatását. Amit viszont szinte biztosan el lehet felejteni, hogy egyhamar valamely Intel tervezésű processzorra váltson vissza a cég, az M-széria ugyanis eddig rendkívül ütőképesnek tűnik.

Több beszállítós modell

Bizonyos lapkadizájnok legyártását lényegesen kedvezőbb anyagi feltételek mellett átvihetné más gyártókhoz az Apple, amely egyébként korábban a két beszállítós modellt alkalmazott. Ennek hátránya, hogy minden egyes gyártástechnológiához külön el kell készíteni ugyanazt dizájnt, amely többek között speciális, méregdrága maszkokat jelent. Ezek együttes költsége manapság már néhány száz millió dolláros kiadás, ami két bérgyártó alkalmazásával akár duplázódhat is. A megosztottság további hátulütője, hogy szétosztott, kisebb volumen miatt az Apple kedvezőtlenebb megállapodást köthet, bár az árakat több más tényező is befolyásolhatja.

A mérleg másik oldalán a már említett alacsonyabb kockázat áll. Amennyiben a gyártás bármilyen okból leáll vagy akadozik, a lapkákból hiány alakulhat ki, ami továbbgyűrűzhet egészen a készülékek összeszereléséig. (Egyes források szerint az Apple épp az iparágban tomboló chiphiány miatt nem tudja majd tartani az idei évre tervezett eladásokat.) Erre elsősorban a vadiúj technológiáknál lehet nagyobb esély, ám szintén problémát okozhat egy természeti katasztrófa vagy egy váratlan gyárleállás is, az idei évre jellemző gazdasági hatásokról nem beszélve.