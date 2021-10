Itt a harmadik generációs AirPods

Az új "sima" AirPods viszonylag kevés meglepetést hozott, az elmúlt néhány hónapban ugyanis szinte minden kiszivárgott a vezeték nélküli fülhallgatóról. A termék formaterve leginkább az AirPods Prójéra hajaz, a lényegesen rövidebb szár mellé azonban most nem társul gumiharang. Ezzel a kvázi teljes izoláció mellett az aktív zajszűrés is kimaradt az új AirPodsból, cserébe azonban számottevően nőtt az akkus üzemidő, meg persze barátságosabb lett az árcédula.

A zajszűréstől eltekintve azonban az új AirPods jóformán a Pro modell minden más képességével rendelkezik. Megjelent az Adaptive EQ, amely a viselő hallójáratát igyekszik összhangba hozni a zenei tartalom hangszínének dinamikus szabályzásával. Ugyancsak hangzáshoz kapcsolódik a Dolby Atmos szabvánnyal összekapcsolt spatial audio, vagyis a térbeli hangzás támogatása. Ennek kikanázásához azonban megfelelő tartalomra van szükség, ami egyelőre erősen limitált mennyiségben érhető el az Apple Music és a TV+ kínálatában.

Jó hír, hogy a harmadik generáció a vízállóságot (vagy inkább cseppállóságot) is kínál. Az új AirPods IPX4 besorolást kapott, amely fröccsenő víz vagy izzadság esetén biztosít 10 percig védelmet, tehát fürdeni vagy úszni továbbra sem lehet az Apple fülhallgatójával. Érdemes megjegyezni, hogy egy esetleges beázásnál ugrik a garancia, így most is érdemes csínján bánni a vízállósággal.

Ugyancsak üdvözlendő, hogy javult az akkus üzemidő, amivel (papíron) az új AirPods bírja legtovább az eddigi modellek közül. Kikapcsolt térhangzás mellett 6 órányi zenehallgatást ígér a termék, ami bekapcsolt spatial audio mellett 5-re, telefonbeszélgetéssel pedig 4 órára csökken. Ezzel szemben az AirPods Pro 5 órányi zenét bír kikapcsolt zajszűrés mellett, telefonbeszélgetésből pedig 3,5 órára futja egyetlen feltöltéssel. Mindemellett az új, immár MagSafe támogatású (vezeték nélkül is tölthető) tok akkus kapacitása is nőtt, melynek hála összesen 30 óra zenehallgatási vagy 20 óra beszélgetési időt nyújt az új AirPods, illetve annak töltőtokja.

A harmadik generációs AirPods hazai árát bruttó 75 000 forintban szabta meg az Apple. Az összeg pontosan egyezik a (vezeték nélkül is tölthető tokos) második generációs termék kezdőárával. Egyelőre utóbbi, vagyis az előd is a piacon marad, melynek árcéduláját egyúttal 53 000 forintra mérsékelte az Apple, igaz ebben az összegben már nincs benne a vezeték nélkül is tölthető tok. Az említett, MagSafe kompatibilis tokot az AirPods Pro is megkapta, így az új rendeléseket már a mágneses töltőtokkal szállítja az Apple, bruttó 100 000 forintért cserébe.

Milliárdos üzlet

Az Apple számára kiemelten fontos, hogy fenntartsa az AirPods fülhallgatók iránti folyamatosan magas keresletet, a termékek ugyanis éves szinten sok milliárd dollár bevételt hoznak. Az idei második negyedévben, vagyis három hónap alatt 7,8 milliárd dolláros forgalmat generált az Apple viselhető eszközös divíziója. Az erős szám mögött elsősorban az Apple Watch, illetve az AirPods és Beats termékek állnak. Bár vállalat nem közli részletesebb bontásban az eladásokat, a fül- és fejhallgatók minden bizonnyal egy igen jelentős szeletét teszik ki az éves szinten nagyjából 30 milliárdos viselhető eszközös forgalomnak.