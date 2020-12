AirPods Max: itt az Apple prémium fejhallgatója

Különösebb felvezetés nélkül bejelentette az AirPods széria legújabb tagját az Apple: az AirPods Max a gyártó korábban már sokat pletykált, prémium vezeték nélküli fejhallgatója. A viselő füleit teljesen befedő, azaz over-ear eszközt a gyártó nem csak "hifi minőséget" ígérő hangszórókkal, de egy sor szenzorral és a korábbi AirPods modellekből már ismert H1 processzorral is felszerelte.

A masszív fejhallgató az Apple-től már ismert vonalvezetést követi, légáteresztő, hálós fejpánttal, illetve állítható méretű, rozsdamentes acél kerettel. A fejhallgató kagylói eloxált alumíniumból készültek, a rajtuk ülő fülpárnak pedig ugyancsak hálós textilbevonatot kaptak, memóriahab-béléssel. A kialakítástól a gyártó kiemelten jó hangszigetelést ígér. A fejhallgatón egy az Apple Watch-ról ismert "crown" tekerőgombot idéző, ugyancsak Digital Crown névre keresztelt tekerő is található, utóbbival a hangerő szabályozása mellett a lejátszott számok közötti léptetésre, illetve a bejövő hívások fogadására is lehetőség van. A tekerőgomb mellett egy másik fizikai "zajkezelő" gomb is jutott az eszközre, amelyet megnyomva az eszköz igény szerint beengedi a külső hangokat.

Természetesen a gyártó az AriPods Maxot aktív zajszűréssel is felszerelte, a fejhallgató nem kevesebb mint hat külső mikrofonján keresztül folyamatosan figyeli a környezeti zajokat, két a viselő füle felé néző szenzorával pedig azt monitorozza, hogy pontosan mit hall a felhasználó - majd a külső zajokat kioltó, ellenfázisú hangokat generálva optimalizálja a lejátszott tartalmak hangzását. Mindezek mellett egy dedikált beszédmikrofon is ott van a repertoárban.

De a készülék nem csak a mikrofonokon figyel, abba giroszkóp és gyorsulásmérő is jutott, így a csatlakoztatott eszközök követni tudják a viselő fejmozdulatait és a készülék pozíciójához viszonyítva térhangzást biztosítani. A fejhallgató levéve automatikusan leállítja a zenelejátszást. Az eszközzel a felhasználó egyszerre több készülékhez is csatlakozhat, a Macről hallgatott zenét például az AirPods Max automatikusan megszakítja, ha az iPhone-ra bejövő hívás érkezik és automatikusan vált az eszközök között. gyártó a termékhez "okos" tokot is mellékel, utóbbiba téve a fejhallgató ultraalacsony fogyasztásra kapcsol.

A termékhez az Apple 20 óra akkus üzemidőt ígér, zenehallgatáshoz vagy beszélgetéshez, bekapcsolt aktív zajszűrés mellett. A készülék Lightning csatlakozón keresztül tölthető - úgy néz ki az Apple továbbra is elkötelezett az aljzat mellett, amelyet az iPadeken már USB-C-re cserélt. A gyártó ígéret szerint egyébként 5 perc töltés, másfél óra lejátszási időt kölcsönöz az eszköznek. Ahogy arra számítani lehetett, a cupertinói óriás nem fogta vissza magát az árazásnál, a készülék hazánkban bruttó 250 ezer forintos árcédulával lesz kapható, amivel masszívan a prémium fejhallgatók közé pozicionálja magát - persze hogy a készülék hogy teljesít az "audiofil" közönség körében, majd az éles tesztek után derül ki.