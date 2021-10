Ármérséklődés jöhet a kliens SSD-k piacán

A piackutató szerint átlagosan legfeljebb 5 százalékos lehet a mérséklődés, amely bár nem nagy, de az előző pár negyedévben látott 5-10 százalékos áremelkedéshez képest legalább bíztató. A TrendForce elemzése alapján a várható csökkenés hátterében a szórakoztató elektronikai eszközök, az okostelefonok, valamint a Chromebookok iránt tapasztalható, a vártnál alacsonyabb kereslet áll.

Ugyancsak a mérséklődés mellett szól, hogy jelenleg a memóriakártyák és a pendrive-ok iránt sem túl nagy az igény, jelenleg csak a nagyvállalati tárolók, illetve SSD-k fogynak a korábbinál nagyobb mennyiségben. A TrendForce szerint ezzel összességében csökken a NAND chipek, illetve az azokat vezérlő különféle kontrollerek iránti igény, melynek hála kiegyensúlyozottabb lehet a piac.

A változás most is termékkategóriánként eltérő lesz. Az elsősorban különféle személyi számítógépekbe szánt NAND-ok ára például az átlagosnál nagyobb mértékben, 3-8 százalékkal mérséklődhet, szemben a harmadik negyedévben tapasztalt hasonló mértékű áremelkedéssel. Ennek egyik oka, hogy az év végére csökkenhet a PC-k, pontosabban elsősorban a notebookok iránti magas igény, melynek hatása a NAND chipek beszerzésekben is megmutatkozik. A másik ok, hogy a gyártók folyamatosan növelik a 128 vagy annál több réteget kínáló, a korábbinál nagyobb kapacitású chipek gyártását.

A kliensekbe szánt chipekkel szemben a nagyvállalati, azaz szerveres és tárolós komponensek ára inkább nőhet. Azonban a harmadik negyedévben tapasztalt 13-18 százalékos ugrásnál szerényebb, legfeljebb 5 százalékos lehet az újabb emelkedés, optimális esetben pedig a stagnálás sem kizárt. Az esetleges emelkedés prózai oka, hogy az Intel jelenleg nem tud megfelelő mennyiségű vezérlőchipet gyártani, az összeállításra szakosodott malajziai üzemet ugyanis épp a járvány egyik újabb hulláma sújtja.

Az okostelefonkhoz készített NAND-ok, illetve UFS háttértárak ára a célpiactól függően változhat. A szórakoztatóelektronikai termékekbe szánt chipek ára 5-10, az okostelefonokhoz gyártott tárolók ára pedig legfeljebb 5 százalékkal mérséklődhet az év végéig.