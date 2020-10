Megveszi az Intel NAND üzletágát az SK Hynix

Eladja NAND memória- és tárolóüzletágát az Intel, a divíziót az SK Hynix vásárolja meg, nem kevesebb, mint 9 milliárd dollárért - ez az SK Hynix történetének eddigi legnagyobb felvásárlása. Az akvizícióval az Intel NAND SSD, illetve NAND wafer- és komponenságazatai is a dél-koreai céghez kerülnek, a kínai Dalian városában található gyártóüzemmel együtt - az Intel Optane üzletágat ugyanakkor megtartja a chipgyártó. A felvásárlással az SK Hynix a Samsung után a második helyre léphet fel a NAND flash piac dobogóján.

Az Intel NAND részlege, ahogy a Reuters is megjegyzi, az elmúlt négy évet rendre veszteséggel zárta, ugyanakkor az idei első félévben javuló tendenciát mutat, miután az időszakban 2,8 milliárd dolláros bevételt termelt, közel 600 millió dolláros üzemi nyereség mellett. A kedvező piaci fordulatban a globális koronavírus-járvány kulcsszerepet játszott, miután a világszerte kilövő távmunka és távoktatás a PC- és szerverpiac eladásait is fellendítette - utóbbi pedig a NAND flash iparágat is húzta magával.

2025-BEN ZÁRULHAT LE AZ ÜZLET

A tervek szerint a két vállalat jövő év végéig szerzi meg az üzlet lebonyolításához szükséges kormányzati engedélyeket, ezt követően pedig az SK Hynix első körben 7 milliárd dollárt csenget ki, amelyért cserébe a daliani gyár, illetve az Intel NAND SSD ágazata kerül hozzá, annak szellemi tulajdonaival és alkalmazotti gárdájával együtt.

A NAND üzletág többi része, beleértve a NAND flash waferek gyártásához és tervezéséhez szükséges szellemi tulajdonokat, a kutatás-fejlesztésen dolgozó alkalmazottakat, illetve a Dalianban található gyár dolgozóit, a felvásárlás záróütemében vándorol át az SK Hynix zászlaja alá, 2025 márciusában - és a maradék 2 milliárd dollárt is ekkor fizeti majd ki a koreai cég. Az Intel egészen idáig folytatja majd a NAND flash waferek gyártását a daliani üzemben, illetve ahhoz kapcsolódó IP-it is megtartja.

Az újonnan bekebelezett részleggel szerzett kompetenciákat és gyártástechnológiát, a koreai vállalat a piacon saját megoldásaival, köztük a tavaly bejelentett CTF-alapú (Charge Trap Flash) 128 rétegű 4D NAND flash termékekkel kombinálja majd, hogy vonzóbb NAND portfóliót alakíthasson ki, egyebek mellett nagyvállalati felhasználásra szánt SSD-kkel kiegészítve.

INSTANT EZÜSTÉREM

A felvásárlással az SK Hynix tovább csökkentheti lemaradását a piacvezető Samsung mögött, amely 31,4 százalékos piaci részesedéssel uralja a szegmenst, mögötte a 17,2 százalékot birtokló, japán Kioxiával - az SK Hynix jelenleg a dobogó harmadik fokán áll, 11,7 százalékkal, a céget pedig az Intel és a Micron követi, 11,5-11,5 százalékkal. Az akvizíció a jelenlegi számok alapján akár 23,2 százalékos piacrészt is hozhat a koreai cégnek, azt a második helyre repítve a szegmens ranglistáján.

Az Intel eközben a felvásárlásból befolyt összeget olyan hosszú távú növekedést ígérő ágazataiba fekteti, mint az AI, az 5G hálózati megoldások, illetve az automatizált peremeszközök - valamint az említett Optane memóriák divíziója, amelyet az Intel a Micronnal együttműködve épített fel. A fenti ágazatok táplálása mellett az sem kizárt, hogy a részleg eladásában az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háború is szerepet játszott, legalábbis ami a Dalianban található gyár - az Intel egyetlen nagy, kínai üzeme - értékesítését illeti. Az akvizíció során a páros zökkenőmentes átmenetet ígér mind az ügyfelek, mind a beszállítók és az alkalmazottak számára.