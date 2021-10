Új matricák segíthetnek az USB Type-C útvesztőjében

A jelöléssel járó új tanúsítványok biztosítják, hogy az adott kábel vagy töltő megfelel a szervezet leírásában szereplő összes biztonsági és minőségi kritériumnak, miközben az eszköz pontos teljesítményéről vagy terhelhetőségéről is információt nyújt. Az új logókra részben az USB4, illetve az eddigieknél lényegesen magasabb, 240 wattos töltési szabvány megjelenése miatt van szükség.

A közelmúltban piacra került USB4 támogatását az "USB 40GBPS" lógó jeleöli majd. Ahogy arra a jelölés is utal, az USB4 nagy dobása, hogy akár 40 Gbps-os is elérhető segítségével, miközben nem csak a 20 éves USB 2.0-val, hanem az Intel háziszabványaként indult Thunderbolt 3-mal is kompatibilis. A szabvány több adat- és megjelenítési protokoll párhuzamos használatát is támogatja, egyetlen aljzattal biztosítva az adatátvitelt, a megjelenítést, illetve az energiaellátást.

A másik, USB 240W logóra a májusban bejelentett új, 240 wattos töltési plafon bevezetése miatt van szükség. Az USB-IF ezzel jelentősen, mintegy 140 százalékkal emelte meg a töltők és kábelek maximális teljesítményszintjét, amelyhez emiatt új eszközöket kell vásárolni. USB Power Deilvery (USB-PD) 2.1-es verziójában megjelent Extended Power Range (EPR) opcióval többek között a nagyteljesítményű notebookok áramellátását szeretné megoldani a szabványosítással foglalkozó fórum.

Természetesen a szóban forgó 2.1-es revíziónál is működik a kétirányú áramellátás, mellyel akár a konnektorba dugott monitorról is lehet a laptopot táplálni, az akkumulátorát tölteni. Továbbá például egy asztali PC-ről is feltölthető egyetlen USB-C kábel segítségével valamilyen nagyobb fogyasztású eszköz, miközben a gép más, nagyobb áramfelvételű kiegészítő (pl. külső videókártyát) tápellátását is biztosíthatja.