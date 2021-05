240 wattra csavarják fel az USB-C teljesítményét

A tegnap publikált specifikációk alapján a jelenlegi maximumnak számító 100-ról 240 wattra ugrik a USB Power Deilvery (USB-PD), illetve az ahhoz kapcsolódó USB Type-C (USB-C) aljzatok, csatlakozók, töltők, valamit kábelek maximális teljesítményátvitele. Az Extended Power Range (EPR) címen futó opcióhoz természetesen új eszközökre lesz szükség, a jelenlegiek ugyanis legfeljebb az aktuális csúcsnak számító 100 wattos teljesítményt képesek kezelni.

Az EPR-rel többek között a nagyteljesítményű notebookok áramellátását szeretné megoldani a szabványosítással foglalkozó USB-IF. A DTR (desktop replacemenent) mobil munkagépek mellett jellemzően az egyre népszerűbb gamer konfigurációk teljesítménye is gyakran meghaladja a 100 wattot, ezekbe a PC-kbe ugyanis rendszerint valamilyen nagyobb disszipációjú diszkrét videokártyát építenek a PC-gyártók. Ezért az ilyen konfigurációkhoz továbbra is valamilyen egyedi, jellemzően márkánként (sőt, akár modellenként is) eltérő töltőt szállítanak a gyártók. Ezt a problémát igykeszik megoldani az átlagos áramfelvételű notebookoknál már látott módon az USB-IF.

Az Extended Power Range azonban nem csak a mobil PC-knél jöhet kapóra. A nagyobb teljesítménnyel akár a kisebb (vagy inkább átlagos) asztali PC-k kiszolgálása is megoldható lesz. Ehhez a jövőben elég lehet egy erősebb, 12 voltos feszültség leadására képes tápegység, az Intel (amely az USB-IF egyik alapítója) ugyanis épp a kizárólag 12 voltra építő ATX12VO szabványa bevezetésén dolgozik az asztali PC-knél.

Természetesen ahogy a szabvány már piacon lévő verziója is, úgy a 2.1-es revíziónál is működni fog a kétirányú áramellátás. Ezzel például egy asztali PC-ről is feltölthető lesz USB-C kábel segítségével egy notebook, amely pedig elláthatja árammal a hozzá csatlakoztatott monitort, vagy más, nagyobb áramfelvételű eszközt (pl. külső egy videókártyát). Ahogy az már jelenleg is megoldott, akár a konnektorba dugott monitorról is lehet majd a laptopot táplálni, az akkumulátorát tölteni. A nagyobb teljesítményű USB működéséhez persze új, EPR jelölésű kábelekre is szükség lesz, hiszen a jelenlegieket nem ekkora feszültséghez és áramerősséghez tervezték - 240 wattos terhelés alatt a 100 wattra hitelesített USB-C kábel valószínűleg megolvadna.