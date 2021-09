Megújul a Vodafone vezetékes portfóliója

Idén is megújul Vodafone TV portfóliója: szeptember 28-tól akár 122, köztük 61 HD minőségű TV csatorna műsora élérhető a Vodafone ügyfelei számára, ami az egyik legszélesebb HD- műsorpaletta hazai tekintetben - jelentette be a szolgáltató. A kínálatban a hagyományos csatornák mellett olyan streamingszolgátatások tartalmai is elérhetőek lesznek, mint a Netflix, az RTL Most+, a Da Vinci Kids vagy a YouTube - igaz, ebből a Netflix és a YouTube már korábban jelen volt a társaság új tévés platformján.

A Vodafone már a nyár folyamán megszüntette csatornakínálatában duplikált SD és HD csatornáit, ezzel mintegy megágyazva a mostani portfóliófrissítésnek. Az intézkedés célja az volt, hogy az SD és HD minőségben egyszerre elérhető csatornák ezentúl ne legyenek zavaróak TV nézés közben, helyette automatikusan a programcsomagjukban elérhető magasabb minőségű csatornát élvezhessék előfizetőik.

A cég a korábbi csomaggal és Vodafone TV-vel rendelkező ügyfelek számára is biztosítja ideiglenesen az új HD csatornák elérését, így ahogy a szolgáltató fogalmaz, ők "otthoni környezetben próbálhatják ki az új csatornakiosztás nyújtotta előnyöket" - hogy pontosan meddig lesz ez így, azt nem részletezte a szolgáltató.

A TV portfólió mellett a vezetékes internetszolgáltatás is megújul. Szeptember 28-tól már a legkisebb internet csomag is minimum 250 Mbit/s sávszélességű internetszolgáltatást nyújt, a korábbi 150 Mbit/s szolgáltatás értékesítését leállítják.

A vállalat közlése szerint egyre nagyobb népszerűségnek örvend szupergyors, 1 gigabit sebességű vezetékes internetszolgáltatásuk, amelyet hazánkban már több mint 1,5 millió otthonban és vállalkozásban érhető el. A tévés csatornakínálat egyszerűsítése, átrendezése az egyik előfeltétele annak, hogy a szolgáltató minél több körzetben képes legyen a kábelhálózaton nagyobb átviteli sebességű végponti kapcsolatokat létesíteni.