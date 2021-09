Nem tudni, mikor kerül piacra az Apple Watch Series 7

A Series 7 dizájnja az elmúlt hetekben felröppent hírek ellenére alig változott, így az Apple okosórájának formaterve továbbra sem követi az iPhone-ok és iPadek szögletes vonalait. Ennek ellenére szemmel látható az elődökhöz viszonyított különbség, a tervezők ugyanis az iPhone-okkal ellentétben itt sokkal, mintegy 40 százalékkal szűkebbre szabták a kijelzőt körülölelő kávát. Ennek hála a panel területe számottevően, 20 százalékkal nőtt. A vásárlók vélhetően örülnek majd a változásnak, az Apple Watch (és úgy általában az okosórák) talán legfőbb limitációja az érintőképernyő szűkös területe. A módosításnak hála a korábbinál észrevehetően több tartalom fér el a kijelzőn, amely így már egy kompakt billentyűzetet is képes megjeleníteni.

Az Apple kihangsúlyozta, hogy a kijelző méretével párhuzamosan annak fényereje, illetve strapabírása is javult. A gyártó ígérete szerint bizonyos környezeti körülmények között akár 70 százalékkal nagyobb fényerőre is képes lehet a panel, amelynek átdolgozott üvegborítása minden eddiginél jobb védelmet nyújt a törés vagy repedés ellen. A Series 7 por- és szemcseállósága már megfelel az IPX6 szabványnak, a vízállóság pedig továbbra is 50 méteres mélységig működhet, habár erre nem vállal garanciát az Apple.

A kijelzőpanellel ellentétben az üzemidő nem nőtt. Az Apple a Series 6-nál kommunikálttal egyező, 18 órás "all-day" üzemidőt ígér. Jó hír azonban, hogy a nagyobb teljesítményre képes, immár USB-C csatlakozós töltővel 33 százalékkal gyorsabban lehet feltölteni a Series 7 okosórákat, amivel az Apple szerint háromnegyed óra alatt elérhető a 80 százalékos töltöttségi szint.

A vékonyabb káva ellenére az Apple egyetlen milliméterrel kénytelen volt megnövelni az órák méretét, így 40 és 44 helyett 41 és 45 milliméteres modellek érkeznek majd, az elődhöz mérten változatlan áron. A vállalat azonban rendhagyó módon nem árulta el, mikor kaphatják majd kézhez előrendeléseiket a vásárlók. Mindössze annyit tudni, hogy Amerikában még az ősszel, vagyis november végig elkezdi szállítani az okosórákat az Apple, Magyarországra pedig legkésőbb december végéig érkeznek meg a termékek. A szokatlan bizonytalanság mögött az elmúlt hetekben kiszivárgott gyártási problémák állhatnak, amely miatt végül el kellett halasztani a tömegtermelés beindítását.