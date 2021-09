Bő egy hónap és itt a Windows 11

A cikk szerint a Windows 11-gyel előtelepített PC-k értékesítése mellett a Windows 10-ről végezhető ingyenes frissítés is elérhetővé válik október elején. Utóbbi azonban nem jelenti azt, hogy az összes érintett felhasználó telepítheti majd az újabb verziót, még akkor sem, ha az adott számítógép megfelel az új rendszer viszonylag szigorú követelményeinek. A Microsoft szerint különös figyelmet szentelnek a minőségnek, ezért szakaszokban veztik be az upgrade-et, a felhasználó oldalán lévő hardveres és szoftveres környezetnek megfelelően.

Heti egymillió rendelés, ötezer autó – és a motor, ami mögötte van (x) Így mutat utat a Tesco kiszállítóflottájának a Tesco Technology budapesti csapata. Így mutat utat a Tesco kiszállítóflottájának a Tesco Technology budapesti csapata.

Heti egymillió rendelés, ötezer autó – és a motor, ami mögötte van (x) Így mutat utat a Tesco kiszállítóflottájának a Tesco Technology budapesti csapata.

Ezzel a Redmondban már alaposan letesztelt rendszerek október 5-től frissíthetőek lesznek, míg más PC-kre majd csak hetek vagy hónapok múlva, legkésőbb 2022 közepén kopogtathat be a Windows 11. A bejegyzés alapján a Windows 10 jelezni fogja, amennyiben elvégezhető az upgrade, amelynek elérhetősége a felhasználó által is ellenőrizhető lesz a már jól ismert Windows Update felületén. A Microsoft óvatossága egyébként érhető, hisz anno a Windows 10 megjelenésekor is akadtak gondok a frissítéssel, illetve az elmúlt években érkezett egyes tavaszi és őszi alverziók is okoztak kisebb-nagyobb kellemetlenségeket a felhasználóknak.

A frissítéssel vélhetően most sem érdemes kapkodni. Célszerű lesz megvárni, hogy a fejlesztők javítsák az éles terepen kibukó esetleges gyerekbetegségeket, illetve azt, hogy a beharangozott összes nagyobb újítás elérhetővé váljon. Az egyik ilyen az androidos alkalmazok futtatásának lehetőség, amely várhatóan csak valamikor jövőre lesz használható. Ehhez az Amazon Appstore nyújtja majd az alapot, mely az októberi rajtkor még nem lesz elérhető a megújuló Microsoft Store-ban.

A Windows 11-es frissítés várhatóan sok PC-re sosem érkezik majd meg. Ahogy arról korábban már a HWSW is írt, a Microsoft szokatlanul szigorú hardveres követelményeket támasztott az új rendszerhez. Ennek megfelelően 8. generációs vagy újabb Intel processzor (több kivétellel a 7. gen. is támogatott), illetve második generációs (2000-es széria) vagy újabb AMD Ryzen kell majd a telepítéshez, bekapcsolt TPM mellett. A Microsoft szerint a szigornak, illetve az ennek megfelelően kötelezően jelenlévő elemeknek hála számottevően javul a biztonság. A vállalat korábbi tájékoztatása szerint például 60 százalékkal csökkenthetnek a rendszert célzó különféle malware támadások.

A vállalkozókedvű, tapasztalt felhasználóknak lehetőségük lesz friss telepítéssel előrébb hozni a Windows 11-es átállást. Ezzel a módszerrel a fenti hardveres követelményeket is meg lehet kerülni, habár az előzetes információk szerint ezzel "unsupported", vagyis nem támogatott kategóriába kerül a konfiguráció, mely így nem kap majd hozzáférést a Windows Update-hez, azaz a különféle frissítésekhez. A Microsoft ezért a hivatalosan nem támogatott konfigurációk tulajdonosainak azt javasolja, hogy tartsanak ki a Windows 10 mellett. Az aktuális rendszer még további 4 évig kap majd frissítéseket, többek között az ugyancsak idén őszre datált 21H2 csomag formájában.