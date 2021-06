Bejelentette a Windows 11-et a Microsoft

A leginkább szembetűnő változást a felhasználói felület mutatja, amelyhez több ponton is hozzányúltak a tervezők. Az újratervezés részben a macOS-re (és Chrome OS-re) hajazó, középre rendezett dokkot jelent, amely elsősorban az ultraszéles, 21:9-es monitorok tulajdonosainak lehet jó hír. Az áthelyezéssel együtt ugyancsak középre kerül át az 1995-ben megjelent, azóta pedig több átalakításon átesett Start Menü.

A Windows 11-nél egyszerűbb, átláthatóbb megjelenést kapott a felület. Az élő csempék eltűntek, a menü sarkait pedig lekerekítették. Különféle alkalmazások rögzítésére továbbra is van lehetőség, továbbá láthatóak a legutóbb megnyitott ("ajánlott") dokumentumok, valamint lehetőség van a rendszer gyors újraindítására vagy leállítására is. Az új Start Menü tetején kapott helyet a keresősáv, amely a lokális fájlok mellett a OneDrive-ból és a webről is képes találatokat feldobni.

A táblagépek és a 2-in-1 konfigurációk kedvelői örülhetnek majd leginkább az új, kompakt lebegő billentyűzetnek, mellyel a gépet fogva, egyetlen kézzel (vagy akár ujjal) is kényelmes lehet a karakteres bevitel. A Windows 11-gyel több, nagyon régi tartozását is törleszti a Microsoft. Az egyik az úgynevezett Snap Groupok megjelenése, mellyel több, egyidőben megnyitott (és használt) alkalmazás elrendezését lehet elmenteni a taskbárra. Ennek hála egy esetleges újraindítás után lényegesen gyorsabban lehet visszatérni a jól megszokott és bevált munkafelületre.

Egy ennél is sokkal régebbi adósság volt, hogy a rendszer korábbi verziói képtelenek megjegyezni a megnyitott ablakok méretét és pozícióját, így elég volt kihúzni (vagy akár kikapcsolni) a monitort, hogy elmásszanak a beállítások. A Windows 11 már erre is képes (helló 2021!), sőt, több megjelenítős konfigurációnál eltérő háttérképeket is be lehet majd állítani. Végül, de nem utolsó sorban ugyancsak egy felhasználói felületet érintő fejlesztés, hogy sötét és világos témákat teljesen újratervezte a Microsoft, ami a cég szerint mindenki számára előrelépésként fog hatni.

Androidos appok Windows 11 alatt? Igen!

Az újratervezett felhasználói felület mellett az alapjaiban újragondolt Microsoft Store jelenti a Windows 11 másik nagy fejlesztését. Nem csoda, hogy a cég egy nulláról felépített verzióval állt elő, a Windows 10-es variáns ugyanis képtelen volt beváltani a hozzá fűzött elvárásokat. A Microsoft ezért alapjaiban gondolta újra alkalmazásboltját, amiben az UWP mellett Win32-es, illetve akár PWA-s appok is lehetnek. Ennél nagyobb hír (illetve fricska a konkurensek számára), hogy a fejlesztők a saját fizetési rendszerüket használhatják, amely akár azt is jelentheti, hogy a Microsoft nem szed majd jutalékot a fizetős alkalmazások után. A Microsoft elvárása szerint az új bolt sokkal vonzóbb lesz a fejlesztők számára, amit az is jól szemléltet, hogy abban a népszerű Adobe Creative Cloud is helyet kap majd.

Ezeknél nagyobb meglepetés, hogy a Windows 11 alatt az androidos appok is futtathatóak lesznek, ami sok százezer darabbal dobja majd meg az új rendszer alatt használható alkalmazások számát. Ehhez részben az Amazon Appstore nyújtja az alapot, ami ugyancsak elérhető lesz a Microsoft Store-ban. Az alkalmazásbolt telepítése után néhány kattintással használhatóak lesznek az abban található androidos appok. A feltelepített alkalmazásokhoz épp úgy lehet majd parancsikont létrehozni, mint a natív windowsos szoftverekhez. Ezzel a lehetőséggel mind a Chrome OS-hez, mind pedig a macOS-hez viszonyítva nagy lemaradást dolgoz le a Windows.

Jobb játékélmény

A Microsoft továbbra is kiemelt prioritással kezeli a játékosokat, ami annak fényében nem meglepő, hogy a személyi számítógépek piacon továbbra is a Windows az első számú gamer platform. A vállalatnak van honnan meríteni, hisz az Xbox-szal a konzolok piacán is meghatározó szereplőnek számít. Így nem csoda, hogy a Windows 11 több funkciót is átemel a cég játékgépének legújabb verziójából. Az egyik ilyen a Superior Graphics, amely automatikus HDR-t jelent, vagyis itt elsősorban szebb, színhűbb grafikáról van szó.

A másik ilyen a DirectStorage API, amellyel a játékok szerves részét képző különféle adatok (elsősorban textúrák) betöltése közvetlenül a videókártya memóriájába történhet. Ez jellemzően gyorsabb betöltést, azaz rövidebb várakozási időt jelent majd, illetve bizonyos esetekben segít megelőzni az esetleges mikroszaggatásokat. A Windows 11-gyel érkező Xbox app is fejlődik, abba ugyanis nem csak az Xbox Game Pass, de a Microsoft felhőalapú videojáték-platformja, az xCloud is bekerül. A vállalat szerint a korábbiakhoz képest sokkal mélyebb integrációt kapott az Xbox app, remélhetőleg a játékosok legnagyobb örömére.

Végül, de nem utolsó sorban a Microsoft Teams is a Windows alapértelmezett része lesz, amelynek leginkább a vállalati ügyfelek örülhetnek. A bemutató során a Microsoft megjegyezte, hogy a frissítések háza táján is jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, melynek hála a csomagok mérete átlagosan 40 százalékkal csökkent.

A Windows 11 pontos megjelenési dátumát egyelőre nem árulta el a Microsoft, a bemutató alapján azonban vélhetően legfeljebb pár hónapra lehet a végleges verzió elérhetősége.