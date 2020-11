Már most pluszos 2020 a magyar e-kereskedők számára

Bár még nincs vége az évnek, ha az online kereskedők ma bezárnának, már akkor is a tavalyit jelentősen meghaladó bevétellel számolhatnának. Ma már szinte közhelyszámba megy, hogy az online kereskedelmi szektor a koronavírus világjárvány egyik legnagyobb nyertese, ezt a magyarországi számok is alátámasztják, bár az év végi hajrában még számos faktor kapcsán bizonytalanok az elemzők - derül ki a GKI Digital felméréséből, melyet ezúttal is az Árukereső.hu -val közösen készített a kutatócég.

A koronavírus e- kereskedelemre gyakorolt hatása közvetve már az év első negyedévében is érezhető volt, azonban a második negyedévre vált igazán meghatározóvá - áll az elemzésben. Miközben a kereskedelem legnagyobb része gyakorlatilag stagnált, az online piac első negyedéve 21%-os, míg a második negyedéve önmagában is impozáns, 47%-os bővülést produkált. Ugyan a harmadik negyedév – a nyári hónapok során – már lassabb dinamikájú bővüléssel zárt (+19%), még ezzel a „gyengébb” három hónappal együtt is az elmúlt 5 év leggyorsabb növekedésének lehetünk tanúi.

Ennek köszönhetően 2020 első 9 hónapjának online forgalma 30%-kal haladta meg a tavalyi év azonos időszakát, elérve a bruttó 526,5 milliárd forintos szintet. Az e-kereskedelmi forgalom tekintetében, az utolsó negyedévre a GKI Digital és az Árukereső.hu összességében, 25-30%-os növekedéssel számol, amivel az év egésze is 30%-os növekedés fölé kerülhet. Ez kétszerese a tavalyi év bővülési ütemének - hívja fel a figyelmet a tanulmány.

A felmérés adataiból az is látszik, hogy a 2020-as forgalombővülés leginkább a műszaki és számítástechnikai cikkek, a barkács és lakásfelszerelési eszközök, valamint az élelmiszereket, illetve drogériai- és háztartási termékeket magába foglaló FMCG területén volt jelentős. A műszaki cikkek online értékesítésből származó forgalma csupán a második negyedévben 84%-kal bővült év-év alapon, a harmadik negyedév pedig további 28%-os bővülést hozott a szektornak. Sokatmondó, hogy 2019-ben a műszaki szektor online forgalma még az utolsó, ünnepi negyedévben se tudott ilyen mértékben bővülni.

Az ilyenkor szokásos, a Black Friday akciókkal induló év végi karácsonyi bevásárlási rohamra kihatással lehet, hogy a járvány egyik nyilvánvaló hatásaként 2020-ban kevesebb embernek tervezünk ajándékot adni karácsony alkalmából. A tágabb rokonság, ismerősök, munkatársak esetében az ajándékozás elmaradása érthető, mivel nem biztos, hogy az ünnepek során mindenkivel személyesen is tudunk majd találkozni. Emiatt, míg tavaly átlagosan 8 ember részére készültünk kisebb-nagyobb meglepetéssel, idén a várakozások szerint csupán a legszűkebb családra, és a közeli barátokra, vagyis 5-6 főre korlátozódik ez a lista.