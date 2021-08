Indul a kézműves eMAG Marketplace

Értékesíts hazait az eMAG-on! névvel új programot indított útjára a legnagyobb hazai e-kereskedelmi cég, a romániai tulajdonosi gyökerekkel rendelkező eMAG. A program része annak a megállapodásnak, melyet idén májusban a Gazdasági Versenyhivatallal (GVH) kötött a cég a versenytanács egy eljárásának lezárásaként.

A vállalat által kiadott sajtóközlemény szerint az eMAG a programmal kifejezetten a magyarországi kisvállalkozások és egyéni vállalkozók tevékenységét kívánja támogatni, emellett alapítványok és non-profit szervezetek számára is új lehetőséget biztosít az e-kereskedő a termékek online értékesítésére.

A programhoz kapcsolódó non-profit szervezetek, alapítványok, számára az eMAG időkorlátozás nélkül 0 százalék jutalékkal (tehát jutalékmentesen) történő értékesítésre ad lehetőséget az eMAG Marketplace-en, amely az egyik legnagyobb magyar online értékesítési platform.

Service mesh és konténerek a banán alatt (x) Nem is gondolnád, hogy amikor feldobod a banánt a kasszára, alattuk a legkorszerűbb IT-stack dolgozik, ráadásul Budapesten fejlesztik. Nem is gondolnád, hogy amikor feldobod a banánt a kasszára, alattuk a legkorszerűbb IT-stack dolgozik, ráadásul Budapesten fejlesztik.

Service mesh és konténerek a banán alatt (x) Nem is gondolnád, hogy amikor feldobod a banánt a kasszára, alattuk a legkorszerűbb IT-stack dolgozik, ráadásul Budapesten fejlesztik.

Az évi nettó 100 millió forintnál kisebb árbevételű, magyarországi székhelyű, itthon termékeket előállító vállalkozások a Marketplace-hez való csatlakozás utáni első 3 hónapban értékesíthetnek a Marketplace-en jutalékmentesen, ezt követően 50 százalékos kedvezményt kapnak a termékeladások utáni jutalékból mindaddig, amíg teljesülnek rájuk a programban való részvétel feltételei.

A csatlakozni kívánó szervezetek kapcsán elvárás, hogy kizárólag Magyarország területén állítsák elő termékeiket, továbbá képesek legyenek ezek sorozatgyártására is. Ugyanakkor ez utóbbi esetében kisebb termelési ütem is elegendő - így például kézműves termékek előállítói is részesei lehetnek a programnak..

A cégnél ez a második kompenzációs vállalás a 200 millió forintos büntetés kiszabását is előíró GVH-s határozatra válaszul. A vállalat a májusi határozat keltezését megelőző 12 hónapban vásárlóknak júniusban összesen mintegy egymilliárd forint értékben osztott ki 3000 Ft összegű kuponokat, a mostani vállalás pedig a cég korábbi közleménye szerint mintegy 2,88 milliárd forint értéket képvisel. Hogy a most induló program értékét pontosan milyen metódus alapján számolta ki az eMAG, azt nem részletezi a közlemény.