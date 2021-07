Átütő fejlesztéssel készül a PC-piacra a Qualcomm

Christiano Amon, a vállalat elnök-vezérigazgatója először részletezte az év elején felvásárolt Nuvia fejlesztéseit. A szakember által felvázolt tervek nagyban építenek a processzorokat fejlesztő startup munkájára. Az erős magokkal a PC-ké mellett az adatközpontok piacán is újabb próbát tenne a Qulacomm, igaz ez utóbbit már közvetett formában, licencelhető magokkal tenné. Amennyiben az előzetes becslések végül beigazolódnak, a tervezőcég komoly ugrásra számíthat.

Utóbbit a Phoenix kódnevű fejlesztésre alapozza a Qualcomm. Az ARM-alapú processzormag az Intel Sunny Cove (Ice Lake) és az AMD Zen 2 mikroarchitektúráinál 50 százalékkal magasabb számítási teljesítményre képes azonos órajel mellett. Minderre ráadásul az x86-os konkurensekhez képest harmad disszipáció mellett képes a Phoenix, ami rendkívül jó hatékonyságot sejtet. Mindez azt is jelentené, hogy az ARM-os fejlesztések között évek óta vezető Apple-t is egy csapásra megelőzheti a Qualcomm, a Nuvia által tervezett mag ugyanis a cupertinói cég Lightning (az A13 nagyobbik magja) egységét is könnyen felülmúlhatja majd, az ARM saját magjairól nem beszélve.

Amon a Reutersnek adott interjújában elmondta, hogy vállalatának nagyobb teljesítményű és hatékonyabb chipekre van szüksége ahhoz, hogy az okostelefonos piacon kívül is maradandót tudjon alkotni. A Qualcomm az elmúlt években az ARM referenciamagjaira építkezett, amelyek bár versenyképesek, azok a konkurensek számára is épp ugyanúgy elérhetőek. A chiptervező ezért dönthetett a Nuvia felvásárlása mellett, amelynek kompetenciája nagyban segíthet differenciálni a Qualcomm jövőben processzorait.

A Nuvia akvizícióját még januárban jelentette be a Qualcomm, amely mintegy 1,4 milliárd dollárt ajánlott a chiptervező startupért. A Nuvia egy egészen fiatal vállalakozás, azt 2019-ben, három, korábban az Apple félvezetős csapatában dolgozó iparági kiválóság alapította. A cég székhelye Kaliforniában, Santa Clarában található. A nem is oly rég lezajlott alapítás egyébként nem volt zökkenőmentes: az Apple ugyanis rögtön perbe fogta az egyik alapítót, mondván, az a cupertinói óriástól próbált meg saját csapatába szakembereket vadászni. A vádakra reagálva a Nuvia közben arról beszélt, éppen az Apple volt az, aki a startup alkalmazottait próbálta megkaparintani, hogy ellehetetlenítse az induló vállalatot.