Vadiúj processzorral erősítene a PC-piacon a Samsung

A dél-koreai vállalat rendszerchipje ARM-alapú processzormagokra és az AMD-től licencelt RDNA GPU-ra épülhet. Arról egyelőre nincs információ, hogy Samsung pontosan milyen CPU-magokat tervez a lapkába, az idén elérhető választékot tekintve azonban Cortex-X1, Cortex-A78, illetve Cortex-A55 valamilyen kombinációja tűnik a legvalószínűbbnek. A néhány hónapja megjelent Exynos 2100 például egy darab X1-es, három A78-as, valamint négy A55-ös magot kombinál. A Samsung mérnökei vélhetően csak az arányokhoz nyúlnak hozzá a legerősebb, X1-es magot előnyben részesítve.

A CPU-nál érdekesebb a GPU, amely az ARM-os piacot tekintve vadiúj fejlesztés lesz. A Samsung még 2019 júniusában jelentette be, hogy egyes jövőbeni alkalmazásprocesszoraihoz az AMD grafikus architektúráját licenceli. Ez az utóbbi fél RDNA márkanevű fejlesztését jelenti, melyet a két vállalat az Exynos igényeihez igazít. A tavaly ősszel megjelent RDNA 2 kifejezetten ütőképesnek bizonyult, amely biztató lehet a Samsung készülőben lévő notebookos processzora számára.

A dél-koreai vállalat okostelefonos Exynos-ai alapján jó eséllyel 5G-s modem is kerül a chipbe, közvetlenül a különféle formátumú videók kódolását és dekódolását gyorsítani hivatott fixfunkciós áramkör mellé. Az ARM CPU-magjaira, illetve az AMD GPU-jára épülő lapkát a Samsung gyártja majd saját üzemeiben 5 nanométeres csíkszélességgel. Utóbbi az 5LPE node-ot jelenti, amelyre többek között az Exynos 2100 és a Snapdragon 888 is épül.

A nagy kérdés, hogy mindez mire lesz elég a továbbra is csak a szárnyait bontogató Windows 10 ARM-os notebookpiacon. A Samsungnak egyébként nem ez lesz az első terméke a kategóriában. A vállalat még 2019 augusztusában jelentette be a 13,3 hüvelykes Galaxy Bookot, amely a Qualcomm Snapdragon 8cx processzorára épül. Egy ennél egyszerűbb és olcsóbb termék az alig két hete bemutatott Samsung Galaxy Book Go, ami ugyancsak egy Qualcomm chipre, a Snapdragon 7c-re alapozik. A Samsung elsődleges célja minden bizonnyal az, hogy a jövőben megjelentő notebookjaiba házon belül tervezet processzorok kerülhessenek.