A home office idején serényen építkezik a Google

Idén is jelentős összegű forrást különít el az Alphabethez tartozó Google a működéséhez kapcsolódó ingatlanok fejlesztésére és bővítésére az Egyesült Államokban. A cég 2021-ben hétmilliárd dollárt értékben építhet új irodaházakat és adatközpontokat a tengerentúlon, ezzel párhuzamosan létrehozva mintegy 10 ezer új főállású pozíciót.

A tavalyi 10 milliárd dolláros ráfordításhoz képest valamelyest szerényebb költés ezúttal is a pandémia miatt megnövekedett ügyfélforgalom megfelelő minőségű kiszolgálását célozza, jelentette be Sundar Pichai, az Alphabet első embere csütörtökön.

Felszállás: indulnak az online meetupjaink! (x) Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat. Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat.

Felszállás: indulnak az online meetupjaink! (x) Március 30-31-én Docker és infrastruktúra mint kód témákkal indul az idei HWSW free! meetup-sorozat.

A most ismertetett tervek közt szerepel egyebek mellett a nebraskai, dél-karolinai és texasi adatközpontok bővítése, valamint új atlantai, washingtoni, chicagoi és New York-i irodakomplexumok létrehozása. A Google emellett Kaliforniában is elkölt a tervek szerint egymilliárd dollárt az ingatlanfejlesztésekre.

A cég mindezt a pandémiás helyzet kellős közepén teszi, amikor a legtöbb vállalat - beleértve számos IT-céget, így a Google-t is - részben vagy teljes egészében home office üzemmódban működik. A társaság vezetésének tavaly nyári döntése alapján az Alphabet mintegy 84 ezer fős amerikai kollektívája idén nyárig biztosan otthon marad majd, de hasonló intézkedéseket hozott egyebek mellett a Facebook, a Twitter és az Amazon is a járványhelyzetre reagálva.