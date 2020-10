Konténerbe zsúfolja új, mobil adatközpontját a Microsoft

Moduláris, mobil adatközponttal rukkolt elő a Microsoft: a vállalat Azure Modular Datacenter, vagy röviden MDC névre keresztelt megoldása a városoktól, illetve a hagyományos adatközpontoktól távoli területeket célozza, ahol a megfelelő infrastruktúra hiányában nem alakítható ki megfelelően stabil kapcsolat a vállalat felhőszolgáltatásaival.

A szállítókonténerbe csomagolt MDC-vel, a Microsoft adatközponti szintű erőforrásokat tenne elérhetővé az ügyfelek számára közvetlenül a munkaterületeken, ahol azzal akadálytalanul használhatók az Azure felhős szolgáltatásait. Az MDC kompakt adatközponti egysége a mostoha környezeti körülményeknek is ellenáll, legyen szó szélsőséges hőmérsékletekről vagy épp magas páratartalomról - de a konténerek még RF szigetelést is kapnak.

Az MDC-vel a helyszínen menedzselhetők és üzemeltethetők az adott vállalat számára fontos alkalmazások, sőt IoT-flotta is, illetve a megoldással valós idejű analitikai feladatok is kiszolgálhatók, ultraalacsony késleltetés mellett. A mobil adatközpont hagyományos módon, folyamatos online kapcsolat mellett is üzemeltethető, de lehetőség van csak bizonyos időközönkénti csatlakoztatásra, sőt, akár a hálózatról teljes egészében leválasztott használatra is. A stabil és biztonságos online kapcsolat biztosításához a Microsoft több műholdszolgáltatóval is együttműködést folytat, az adatkapcsolatot pedig folyamatosan monitorozza, annak gyengülése esetén pedig egy tartalék műholdas hálózatra vált át.

A nyerges vontatók mögé is csatolható mobil adatközpont a gyártó szerint nagyvállalati célra, például bányászattal foglalkozó cégeknek, sőt akár humanitárius segítségnyújtásokhoz vagy katonai felhasználásra is bevethető.