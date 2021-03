Megérkezett a Flutter 2

Bemutatkozott a Flutter következő generációja, a Google keresztplatformos fejlesztői keretrendszere második főverziójához ért - azzal, ahogy a keresőóriás fogalmaz, már bármilyen platformra fejleszthetők gyors és csinos alkalmazások. Ez kicsit pontosabban öt operációs rendszert, az iOS-t, Androidot, Windowst, macOS-t és a Linuxot, illetve a böngészőkbe szánt webappokat fedi le - sőt, a technológia akár autókban, tévéken, illetve okosotthon-eszközökön is bevethető.

WEBAPPOK, TELJES GŐZZEL

A Flutter 2 legfontosabb újítása, hogy már az említett webapp formátumhoz is stabil, élesben is használható támogatást biztosít - még ha nem is bármilyen webes tartalom esetében. A jelenlegi kiadás három fő területere fókuszál, ezek a progresszív webappok vagy PWA-k, az egyoldalas appok (Single Page App, röviden SPA), illetve a létező Flutter mobilalkalmazások átültetése webes környezetbe.

A frissítéssel a webes tartalmakhoz, CanvasKitre épülő, WebAssemblyvel készült rendermotor is érkezik - utóbbi képességeinek demonstrálására a vállalat egy demót is közzétett. Az utóbbi hónapokban a Flutter egy sor további webes funkcióval is bővült, mint az automatikus szövegkitöltés, az URL-kezelés, asztali böngészők esetében pedig az interaktív görgetősávok, illetve a gyorsbillentyűk támogatása.

AZ ÍRÓASZTALTÓL AZ ANYÓSÜLÉSIG

Az asztali környezetek szélesebb körű támogatásához a Google már tavaly nyáron a Microsofttal és a népszerű Ubuntu Linux-disztribúció mögött álló Canonicallal is együttműködésre lépett - utóbbi pedig a Fluttert jelölte meg, mint a házon belül fejlesztett asztali és mobilappokhoz alapértelmezetten használt technológiát. De a redmondi óriás is egyre kiterjedtebb támogatással nyúl a keretrendszer hóna alá, nem csak Windows esetében, de a hajtogatható kijelzős, androidos készülékek kezelésénél is. Ugyancsak említést érdemel, hogy a Toyota is a Fluttert szemelte ki az autóiban használt infotainment rendszerek fejlesztéséhez.

Az új kiadással a flutteres alkalmazások egyszerűbb monetizációjának is elkezd megágyazni a cég a Google Mobile Ads for Flutter bétájának bevezetésével. Az új SDK az AdMobra és AdManagerre támaszkodva egy sor hirdetési formátum beépítését lehetővé teszi a Flutter appokba - a megoldást a Google több partnerével már aktívan teszteli. Mindezek mellett a Firebase-szolgáltatásokhoz szánt Flutter pluginek is frissülnek, beleértve többek között az Authentication, Cloud Firestore, Cloud Functions, Cloud Storage és Crashlitics szolgáltatásokat célzó plugineket is - a Cloud Messanging csomag pedig átfogó ráncfelvarrást is kap.

ELŐVIGYÁZATOSABB DART

Az új Flutterrel új Dart is bemutatkozik, a programozási nyelv 2.12-es verziójához érkezik, amelynek talán legfontosabb újítása a "Sound Null-Safety" bevezetése, amellyel a null reference exception problémák iktathatók ki, már a fejlesztés közben. A frissítéssel emellett FFI (Foreign Function Interface) stabil implementációja is befut, megnyitva a kapukat a C-alapú API-k felé.

A bejelentésben a Google nem késett kiemelni, hogy már több mint 150 ezer Flutter app található a Play Store-ban, a technológiát pedig már olyan nagyvállalatok is használják termékeikben, mint a Sonos vagy a WeChat - de persze a Google számos saját szolgáltatása is Flutterre épül, mint a Google One, a Nest Hub, a Stadia vagy épp a Google Pay.

Utóbbira a vállalat külön is kitér, a fő Google Pay mobilappot ugyanis néhány hónappal ezelőtt ültette át Flutterre, ezzel egységesítve annak funkcionalitását a különböző platformokon - és mintegy félmillió sor kódot kigyomlálva.