Amerikai cégek támadják az Nvidia-ARM üzletet

Három nagy amerikai technológiai multi, a Qualcomm, a Microsoft és az Alphabet/Google is benyújtotta kifogását az Nvidia és az ARM közt tavaly szeptemberben létrejött akvizíciós megállapodással kapcsolatban annak versenyügyi jóváhagyási szakaszában - állítja egybehangzóan több tengerentúli hírforrás. A Bloomberg és a CNBC szerint a cégek az összes illetékes versenyhatóságot, így az amerikait, az angolt, az unióst és a kínait is megkeresték az ügyben, mivel szerintük fennáll a veszélye annak, hogy az Nvidia a felvásárlást követően gyökeresen változtat majd az ARM licencek kiadásán.

Bár a felvásárlás kapcsán a felek igyekeztek leszögezni, hogy az üzlet engedélyeztetését követően minden marad a régiben, egyes piaci szereplőket láthatóan nem sikerült meggyőznie az Nvidia vezérigazgatójának, Jensen Huangnak, aki elsők közt igyekezett leszögezni, hogy az ARM licencek továbbra is nyílt licenckonstrukcióban állnak a partnerek rendelkezésére.

Az említett cégek szerint a publikus nyilatkozatok dacára az Nvidia nyilvánvalóan arra készül, hogy saját megoldásait előnyben részesítse új licencelési feltételek kidolgozásával - a 40 milliárd dollár értékű üzlet ugyanis egyértelműen csak így éri meg a cégnek. Az üzletet ellenző amerikai cégek közül egyébként jelenleg csak a Qualcommnak van ARM architektúrára épülő kereskedelmi megoldása, ám egyes híresztelések szerint már a Google és a Microsoft is dolgozik már olyan chipeken, melyek ARM-alapúak lehetnek.

A szeptemberben bejelentett üzlet engedélyeztetési folyamata várhatóan maratoni hosszúságúra nyúlik, így iparági szakértők szerint az Nvidia és az ARM házasságát egy nagyon alapos, nagyon hosszú és meglehetősen fájdalmas vizsgálati szakasz előzheti meg, melynek jelei már most látszanak. Így az illetékes amerikai szervezet, az FTC már fel is szólította a feleket az ügylettel kapcsolatos részletesebb tájékoztatásra, valamint az ügyben több kontinensen is számtalan meghallgatás várhat minden érintettre.