Alaposan megújul a Trello

Gyökeresen megújul a Trello, az Atlassian tulajdonában lévő online kollaborációs és projektkövető felület új funkciókat és friss külsőt kap - sőt, még a szolgáltatás logójának is jut a ráncfelvarrásból. A hamarosan érkező újdonságok listáját négy új, az egyes Boardok, vagy lapok bal felső sarkából megnyitható projektnézet nyitja, amelyekkel az egyes feladatok különböző perspektívákból követhetők - legalábbis Business Class vagy Enterprise előfizetés birtokában.

NÉZŐPONT KÉRDÉSE

Az első új felület a Timeline nézet, amely nevének megfelelően egy idővonalon, egymással párhuzamosan ábrázolja a projekt különböző fázisait. A Trello különböző feladatokhoz tartozó, jól ismert kártyái egyszerűen elrendezhetők az idővonalon az egyes teendők időtartamának, határidejének és prioritásának megfelelően - pozíciójuk pedig később a körülmények változásával igény szerint változtatható is.

A sort folytató Table nézet listaszerűen ábrázolja az adott projekthez rögzített kártyákat, amelyek aztán a könnyebb áttekinthetőség és kereshetőség végett több szempont szerint is sorba rendezhetők, legyen szó a hozzájuk rendelt címkékről, határidőkről vagy épp a feladatot végző kollégákról.

A projektek folyamatait, illetve a csapat munkáját a szintén frissen érkező Dashboard felületen a Trello már különböző grafikonokkal is ábrázolja, amelyről egyedi reportok is generálhatók. Végül de nem utolsó sorban a Calendar, azaz naptár nézetben havi vagy akár napi bontásban követhetők az aktuális feladatok, amelyek az időpontok vagy határidők megváltozásával egyszerűen áthúzhatók az új dátumokra.

A későbbiekben az új projektnézetek ráadásul még kiterjedtebb funkcionalitást kapnak, azokba ugyanis nem csak az adott Board kártyái lesznek betehetők, de akár más lapokról is megjeleníthetünk majd azokon relevánsnak ítélt kártyákat. A Trello mindezek mellett azt ígéri, projektnézet-platformját hamarosan külső fejlesztők felé is megnyitja, akik saját igényeik szerint alakíthatnak majd ki felületeket a szolgáltatásban.

ÚJ OSZTÁS

A fentieken túl a cég három új kártyatípust is bevezet, amellyel még inkább igyekszik a Trellót központi szerepbe helyezni a szolgáltatást használó csapatok mindennapjaiban. A Link kártyák ezt külső eszközök behúzásával segítik elő: a kártyák címsorába elég egy URL-t bemásolni, az pedig egy sor külső eszköz előnézetét képes a Trello Boardon megjeleníteni, a YouTube-tól a Drobpoxon, Salesforce-on és Google Drive-on át egészen az Instagramig - a megoldás összesen 30 külső szolgáltatást támogat. A Board kártyák ehhez nagyon hasonlóan működnek, csak épp nem harmadik féltől származó online eszközök adatait, hanem más Trello lapok információit sűrítik a kártyára, amelyről a hivatkozott Board egy kattintással elérhető. A harmadik új típus, azaz a Mirror kártyák a cég ígérete szerint a következő hónapokban futnak be, és lehetővé teszik, hogy egy-egy kártya "klónjai" különböző Boardokon is megjelenjenek, így párhuzamosan folyó projekteknél átláthatóbbá téve az egymás számára releváns adatokat.

A Trello munkafelületek bal szélén továbbá egy új oldalsáv is feltűnik, amelyen az ahhoz kapcsolódó lapok listája sorakozik - itt külön pontra rögzíthetők a csillagozott Boardok a könnyebb áttekinthetőség végett. Az újdonságok a következő hónapokban csorognak majd le a szolgáltatásba, azok kapcsán továbbá a cég jövő héten induló webinarjain ígért részletesebb tájékoztatást.