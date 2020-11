Egy emberen bukhat az ARM-Nvidia üzlet

Az ARM Holdings és a cég kínai leányvállalatának korábbi vezetője közt november elejére meglehetősen eldurvult vita könnyen oda vezethet, hogy nem jöhet létre a brit székhelyű, a japán SoftBank többségi tulajdonában lévő ARM és az Nvidia szeptember közepén bejelentett, 40 milliárd dolláros akvizíciós ügylete, írja helyi forrásokra hivatkozva a Financial Times. Az ARM korábbi vezetője, Allen Wu és a cég igazgatótanácsa közti ellentét a lap szerint mostanra gyakorlatilag kezelhetetlen helyzetet eredményezett.

Az ügy hátterében egy elsőre szokványosnak tűnő vezetőváltás áll: Az ARM kínai leányvállalatának igazgatótanácsa az év elején döntött arról, hogy Wu befektetési alapjai kapcsán összeférhetetlenségi okokból visszahívja a vezérigazgatót. A cégben 17%-os tulajdonrésszel rendelkező, a hat nagybefektető közül négyet irányító Wu nem volt hajlandó elfogadni az igazgatótanács döntését, és a mai napig a cég legális vezetőjének tartja magát, valamint továbbra is kontrollálja az ARM kínai leányvállalatának napi szintű működését.

allen wu (forrás: fT)

Miért érdemes belevágnod az online Go fejlesztői képzésünkbe? (x) Összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni a november 9-én induló online tanfolyamon. Összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni a november 9-én induló online tanfolyamon.

Miért érdemes belevágnod az online Go fejlesztői képzésünkbe? (x) Összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni a november 9-én induló online tanfolyamon.

Az igazgatótanácsi döntés után Wu eltávolítására tett kísérletek többször is kudarcba fulladtak, részben azért, mert az egykori cégvezető saját biztonsági őreivel védi magát, a cég angol központjából érkező, kínai alkalmazottaknak írt e-mailek nagy részét pedig szűrik vagy cenzúrázzák. Az ügy elsimítását most a lap értesülései szerint a SoftBank helyi érdekeltségének vezetőjére, Eric Chenre bízták, aki a egyfajta közvetítőként hivatott a felek közti vitát elrendezni.

Az ARM kínai leányvállalatának vezetése körül kialakult botrány ugyanakkor jelentősen elodázhatja, illetve akár teljesen el is lehetetlenítheti a cég és az Nvidia közt létrejövő akvizíciós ügylet lezárását. A Financial Times úgy tudja, hogy egyelőre sem az Nvidia, sem az ARM tulajdonosa nem nyújtotta be a kínai hatóságoknak azokat a hivatalos kérelmeket, melyek szükségesek az akvizíció hatásait vizsgáló versenyhatósági eljárás indulásához, illetve az ügylet későbbi jóváhagyásához.

A kínai hatósági jóváhagyás nélkül az ARM-Nvidia üzlet így könnyen ugyanarra a sorsra juthat, mint a Qualcomm és a holland NXP közt 2016-ben aláírt, 44 milliárd dollár értékű akvizíciós megállapodás, mely szintén a kínai jóváhagyási procedúrán csúszott el.