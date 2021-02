Folytatja a fokozatos 3G-s lekapcsolást a Telekom

Márciusban is folytatja több lépcsősre tervezett, a 3G-technológia fokozatos kivezetését célzó műszaki átállását a Magyar Telekom. A cég tájékoztató honlapján elhelyezett közlemény szerint Ezúttal kis mértékben, országosan 1,3%-kal csökken a 3G-s szolgáltatási terület nagysága, ami a hangívásokat nem érinti, aki azonban az érintett szolgáltatási területen próbálja használni kizárólag 3G-s adatátvitelre alkalmas készülékét, könnyen hoppon maradhat.

A Magyar Telekom először tavaly nyáron hajtott végre a 3G-s mobilhálózatot érintően jelentős módosítást, így 2020 júliusában a szolgáltatási terület 10%-kal csökkent. A folyamat annak a több frekvenciasávot is érintő, komplex refarming eljárásnak a része, mely a technológiai evolúcióra épülve a felszabaduló spektrumokat újabb generációs hálózatok üzemeltetésére csoportosítja át. Ez a folyamat a többi szolgáltatónál is folyamatos, a Telekom ugyanakkor az egyetlen, mely a weboldalán is tájékoztatást nyújt annak állásáról.

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

A tavaly júliusi lekapcsolás a szolgáltató 900 MHz-es frekvenciasávban működő állomásainak egy részét érintette országszerte, amint a szolgáltató akkor nyilatkozta, a helyszíneket úgy választották ki, hogy érdemi 3G adatforgalom azokon már ne legyen, illetve mindenhol rendelkezésre álljon 4G-s hálózat. A cégek emellett a másik, korábban jellemzően 3G-s szolgáltatásra használt sávban, a 2,1 GHz-es tartományban is folyamatosan hajtják végre a refarmingot - itt a Telekom a kapacitás egy részét bizonyos területeken már 5G-s szolgáltatás nyújtására használja a dinamikus spektrummegosztásos modellben (DSS).

Úgy tudjuk, a 3G-s lekapcsolás kapcsán korábban koordinációt szorgalmaztak egyes iparági érintettek, ez azonban versenyjogi aggályok miatt végül nem valósult meg az eredeti tervek szerint. A magyar hírközlésszabályozó szerv,. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint a 3G-s hálózatok kivezetése kézenfekvő lépés a hatékonyabb spektrumfelhasználás érdekében, ebben a szervezet ugyanakkor legfeljebb edukációs szinten kíván szerepet vállalni - hozta a szakma tudtára korábban a hatóság elnöke, Dr. Karas Monika.

A hatóság részére megküldött szolgáltatói adatjelentésből egyébként kiderül, hogy a 3G-s hálózatok ma már a mobil adatforgalom elenyésző részéért felelnek országosan, így 4G-n bonyolódik a teljes adatforgalom több mint 94%-a, a 4G-s hálózatok lefedettsége pedig mindhárom nagy szolgáltatónál gyakorlatilag országos.

A 3G-s lekapcsolás szempontjából a legnagyobb kihívás nem feltétlenül az elvault mobilkészülékek, hanem a kizárólag 3G kapcsolattal rendelkező gépek helyzetének rendezése jelenti, így például több tízezer online pénztárgép nem képes jelenleg 4G kapcsolatra (mivel azt egyébként a törvény nem is írja elő), de számos más, kritikus feladatot ellátó gép támogatja kizárólag az elavult hálózati formát.