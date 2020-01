Már 2022-ben nyugdíjazhatják a 3G-s hálózatokat

A hazai 3G-s mobilhálózatok lekapcsolásáról egyeztethetnek a nagy piaci szereplők és a hatóság a hetekben, annak érdekében, hogy koordinált módon, a lakosságnak minél kisebb fejtörést okozva szűnhessen meg az itthon idén 15 éves múltra visszatekintő hálózati technológia. A Digitrendi értesülései szerint a felek január végén közös az erről szóló szándéknyilatkozat, illetve iparági megállapodás január végén önthet végleges formát, a fő kérdés pedig ezt követően az, hogy a tervezett lekapcsolásig hogyan kerüljön minden, jelenleg kizárólag 2G-s és 3G-s mobillal rendelkező előfizető kezébe olyan készülék, mely a modernebb hálózatokra is képes csatlakozni.

A mobilszolgáltatók jelenleg a 900, az 1800 és a 2100 MHz-es frekvenciasávokban üzemeltetnek 3G-s hálózatokat eltérő kapacitással, a spektrum jelentős részét ugyanakkor már most átcsoportosították a cégek a modernebb technológiák számára. A három említett spektrumból a 900 és az 1800 MHz-es sávokban akár már idén új értékesítési folyamat indulhat, hiszen a szolgáltatók részére kiosztott licencek 2022-ben lejárnak (a 2100-as licenceket 2027-ig hosszabbították meg az operátorok).

3G-s állomás épül Algyő mellett 2010-ben (fotó: hwsw)

Az 5G-s hálózatok eközben idén várhatóan már mind a négy hazai operátornál üzemelni fognak, nem csak tesztjelleggel, a cégeknek az infrastruktúra bővítésével, átalakításával kapcsolatban fel kell mérniük, hogy az akár egy évtizede felszerelt, 3G-s kapcsolathoz használt aktív és passzív berendezések üzemeltetése indokolt-e, különös tekintettel arra, hogy a 3G-s hálózatok számára allokált frekvenciablokkok jóval hatékonyabban vehetők használatba a fejlettebb - elsősorban 5G-s - infrastruktúra segítségével.

Egy a HWSW által megkérdezett szakértő szerint a 2G-s hálózatokra több okból sem vár hasonló "kényszernyugdíj". Ennek elsősorban az az oka, hogy a 2G-s hálózatok sokkal könnyebben és olcsóbban üzemben tarthatók a jelenlegi, 4G-s infrastruktúra mellett, így például ugyanaz az antenna és rádiós egység ki tud szolgálni 4G-s és 2G-s terminálokat is, a 2G alapsávi kapacitásigénye pedig mára egészen minimális. Emellett nem elhanyagolható szempont, hogy a 2G-s kapcsolatot favorizálja a régebbi mobilok mellett számos M2M megoldás is.

A szolgáltatók és a hatóság számára ugyanakkor kihívást jelent, hogy azok a mobilos előfizetők, akiknek jelenleg is 2G/3G-képes készülékük van, egy 3G-s lekapcsolást követően lényegében adatkapcsolat nélkül maradnának. Egyes iparági szereplők felvetették annak ötletét, hogy az elavult mobilokat egyes háztartási gépekhez hasonlóan valamekkora állami támogatással lehessen újra cserélni - ilyen kezdeményezés az analóg televíziózás lekapcsolásakor is indult annak érdekében, hogy az elavult tévékészülékekkel rendelkezők egy dekóder segítségével továbbra is nézhessék a földfelszíni sugárzású tévéadásokat.

Mobilinternetre csatlakozott SIM-kártyák megoszlása a hálózat

típusa szerint (forrás: NMHH)

Egyelőre nehéz pontosan megjósolni, hogy a 3G-s hálózatok lekapcsolása konkrétan hány előfizetőt érinthet, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legutóbbi, a tavalyi év első félévének adatai alapján készült piaci összesítése szerint a mobilnetre csatlakozó hazai SIM-ek esetében még mindig 10% feletti azok aránya, melyeknél a készülék 3G-s hálózaton lóg, miközben a belföldön bonyolított internetforgalomnak már csak 3,6%-a zajlik 3G-s hálózatokon, a 4G részesedése pedig 95% feletti. A forgalomban lévő M2M SIM-ek száma ugyanebben az időszakban 1,150 millió volt, amiből 751 ezer bonyolított adatforgalmat pontosan meg nem határozott típusú hálózaton.

Ugyanezen piaci jelentés másik statisztikája szerint a belföldön bonyolított beszédforgalomnak csaknem a háromnegyede zajlott 3G-s hálózatokon 2019-ben, és bár a trend csökkenő részesedést mutat a 3G esetében, a 4G hang teljes térhódítása egyelőre még várat magára, részben a lassan megoldódó technológiai nehézségek miatt.