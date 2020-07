Megkezdte az országos 3G-s lekapcsolást a Telekom

A mobilhálózat korszerűsítésének részeként országos szinten megkezdte az UMTS-szolgáltatás kivezetését a Magyar Telekom, az így felszabaduló spektrumot pedig újabb generációs technológiák részére csoportosítják át a cégnél. A szaknyelven refarmingnak nevezett eljárás különösen az 5G-s hálózatok kiépítésének hajnalán válhat meghatározóvá, ahol a szolgáltatók a rendelkezésükre álló szűk spektrumkeretet vagy a kapacitás vagy a lefedettség növelése érdekében az újabb, jóval hatékonyabb rendszer részére allokálják.

KÉZENFEKVŐ LÉPÉS

A refarming különösen azóta általánosan elterjedt jelenség az iparágban, hogy a szabályozók a frekvenciaértékesítési eljárások során kifejezetten hangsúlyozzák, hogy a licencelt spektrumot a szolgáltatók technológiasemlegesen használhatják fel, emellett az újabb hálózati technológiák már nem kizárólag mobilnet-szolgáltatásokhoz nyújthatnak alapot, hanem a korábbinál jobb minőségű, IP-alapú hangátvitelt is biztosítanak (pl. VoLTE).

3g-s cellák egy budapesti irodaház tetején 2010-ben (fotó: hwsw)

A Telekom ennek hatására nem is az egyetlen szolgáltató, mely a 2,1 GHz-es UMTS-sávban refarmingot hajt végre, viszont az első hazai mobilcég, mely a 3G-s hálózatok fokozatos lekapcsolásának potenciális hatásait kommunikálja előfizetői felé. Így a szolgáltató weboldalán található tájékoztató aloldal szerint

a Telekom újabb beruházásokat már nem tervez a 3G hálózatában, hálózat ésszerűsítési okok miatt pedig a 3G-vel lefedett szolgáltatási területének nagysága 2020. júliusától 10%-kal csökken.

A vállalat azt javasolja azoknak, akik kizárólag 3G-képes telefonnal rendelkeznek, hogy a "4G hálózathoz tartozó élményszerű sebesség" érdekében mielőbb cseréljenek készüléket, ha pedig 4G-s telefonnal rendelkeznek, és valamilyen okból kifolyólag a 4G-s elérést kikapcsolták, állítsák át a készülék menüjében a hálózati elérést. Előfizetők egy pontosan meg nem határozott, kis hányadánál lehet még olyan SIM, melyet használva a 4G-képes készülékekkel sem hozható létre 4G-s kapcsolat, ebben az esetben az ügyfelek élhetnek az ingyenes SIM-csere lehetőséggel. A SIM képességeit a hívószám megadását követően a tájékoztató oldalon lehet ellenőrizni.

A Magyar Telekom a 2,1 GHz-es frekvenciasávban összesen 5 db, 5 MHz-es duplex frekvenciablokkal rendelkezik, ebből korábban hármat rendszeresített UMTS-szolgáltatás részére, kettőt pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság idén lezárult, tavaly ősszel megkezdett frekvenciaaukcióján szerzett meg. Úgy tudjuk, hogy körzettől függően a szolgáltató már korábban, fokozatosan csökkentette az UMTS szolgáltatáshoz használt frekvenciakeretet, így most is vannak olyan területek, ahol az eredeti három helyett már csak egy blokkot felhasználva nyújt 3G-s szolgáltatást az operátor. A 2,1 GHz-es sáv mellett a Telekom a 900 MHz-es spektrum egy kisebb szeletét is használta korábban 3G-s szolgáltatáshoz, közösen a Telenor Magyarországgal.

DINAMIKUS GENERÁCIÓVÁLTÁS

A szolgáltató az így felszabaduló spektrumot minden bizonnyal már 5G-s szolgáltatásokhoz csoportosítja át, a dinamikus spektrummegosztás (DSS) révén 4G-támogatással. Ezt a technológiát a Deutsche Telekom leányvállalatai közül Németországban, Lengyelországban és Ausztriában már sikeresen bevetették, látványosan és gyorsan növelve ezzel az 5G-s hálózatok lefedettségét. Az egykori UMTS-sávok ugyanakkor az eleve szűkebb spektrum és az úttörő 5G-sávokban széles körben alkalmazott antennafejlesztések (massive MIMO és beamforming) hiánya miatt nem tudnak számottevően gyorsabb elérést biztosítani az LTE-hálózatoknál.

A 3G-s technológia kivezetésével kapcsolatban megkerestük a Telekomot is, mely a júliusi lekapcsolásról az alábbiakat küldte:

A jelenlegi lekapcsolás a 900 MHz-es sávban működő állomásaink egy részét érinti országszerte. A helyszíneket úgy igyekeztünk kiválasztani, hogy jellemzően érdemi 3G adatforgalom ezeken a helyeken már ne legyen (a csak 3G-képes készülékkel rendelkező érintett ügyfelek hangforgalmát a rendelkezésre álló 2G hálózat észrevétlenül át tudja venni), és mindenhol rendelkezésre álljon a 4G szolgáltatásunk. A lekapcsolás előtt az érintett cellákon forgalmazó ügyfeleket SMS-ben és - ahol email címet megadtak - emailben is több körben tájékoztattuk a változásról...

-nyilatkozta megkeresésünkre a szolgáltató.