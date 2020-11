Befutott az iOS 14.2

Már úton vannak a felhasználókhoz az Apple mobilos, okosórás és tévéképernyőkre szánt rendszereinek legújabb kiadásai - hamarosan mindenki elindíthatja a frissítést az iOS, iPadOS és tvOS 14.2-es verzióira, illetve a watchOS 7.1-re, legalábbis a támogatott eszközökön. Az iPhone-okat és iPadeket célzó rendszerek alig két héttel az előző, 14.1-es kiadás után futnak be, az Apple ősszel kifejezetten tempósan foltozza, illetve fejleszti mobilos platformját.

OKOSBEMONDÓ

A szokott őszi menetrendnek megfelelően a frissítés iOS-re és iPadOS-re is számos új emojit hoz, érdekesebb újítás azonban az Intercom funkció bevezetése, amelynek főként a cég HomePod, illetve HomePod Mini okoshangszóróinak tulajdonosai örülhetnek. A megoldással a hangszórók, illetve az Apple telefonjai és táblagépei házi interkom-rendszerré alakíthatók, amelyen keresztül az adott háztartásban, vagy akár azon kívül is hangüzenetek küldhetők a családtagoknak, ismerősöknek. A funkció a "Hey Siri, Intercom" paranccsal kapcsolható be. Ugyancsak említést érdemel, hogy az eredeti HomePod már az Apple TV 4K-val is összeköthető és a tévékhez Dolby Atmos hangzást biztosít.

Mindezek mellett a telefonos és tabletes rendszerek már dedikált Shazam gombot kapnak a Vezérlőközpontban, a frissítés továbbá az AirPodok töltését is optimalizálja, hogy az minél kevésbé viselje meg a vezeték néküli fülesek akkumulátorait és meghosszabbítsa azok élettartamát. A rendszerek emellett már arról is értesítik a felhasználót ha túl hangosan hallgat zenét, ami potenciális halláskárosodáshoz vezethet. Az frissítés persze egy sor bugjavítást is hoz, egyebek mellett a zárképernyőn a leütéseket nem mindig regisztráló billentyűzet, a kezdőképernyő dokkjában nem megfelelő sorrendben megjelenő appok, illetve a netflixes videólejátszás közben elfeketedő képernyők problémáját is orvosolja.

A WatchOS 7.1 már ugyancsak figyelmeztet a túl hangos zenére, továbbá javítja a bugokat, amelyek miatt az Apple Watch Series 6 tulajdonosoknál az óra felemelésekor is kikapcsolva maradt annak kijelzője, illetve amelyek meggátolták az okosórás azonosítást a Macekre való belépés során. Az Apple tvOS 14.2-ből is több bugot kigyomlált.

TRANSZPARENS ADATGYŰJTÉS

Mindezek mellett hamarosan az iOS-t célzó fejlesztőkre is új elvárások vonatkoznak majd. Az Apple már az iOS 14 bejelentésekor közölte, megköveteli majd az alkalmazások készítőitől, hogy azok tüntessék fel az App Store-ban termékeik oldalain az "App Privacy" fül alatt a szoftverrel kapcsolatos adatvédelmi tudnivalókat. Ide tartozik, hogy az app milyen információkat gyűjt, milyen adatokat használ a felhasználó követésére, illetve melyeket rendeli hozzá a felhasználó profiljaihoz.

Az adatvédelmi tájékoztatáshoz már konkrét határidőt is kijelölt a vállalat, a fenti adatokat az egyes alkalmazások App Store oldalain december 8-tól lesz kötelező feltüntetni - az ugyanakkor egyelőre nem világos, hogy a közzétett tájékoztatások hitelességét az Apple hogyan ellenőrzi majd.