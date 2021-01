Chrome OS-re is jön a WebAuthn támogatás

Megérkezett Chrome OS-re a webes azonosítás: a Google notebookos rendszere 88-as verziószámú frissítésével Web Authentication, röviden WebAuthn támogatást kap, a különböző online felületekre történő, jelszómentes bejelentkezéshez - akár PIN vagy ujjlenyomat segítségével.

Persze a funkció használatához a meglátogatott weboldal felől is szükség van a WebAuthn támogatására, ám ha ez adott, és a Chromebookon ujjlenyomat-olvasó is található, akkor a jelszó bepötyögésénél jóval kényelmesebben, egy érintéssel bejelentkezhetünk a megcélzott webes felületre. Az említett szenzor hiányában ugyanez az eszközön használt PIN beírásával is elvégezhető. Abban az esetben pedig, ha a felhasználó kétlépcsős beléptetést használ, az ujjlenyomat vagy PIN a folyamat második faktoraként vethető be.

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

A támogatott weboldalaknál, mint például a Google, Twitter, Dropbox, a GitHub, a Microsoft oldalai vagy az Okta, a rendszer automatikusan felajánlja majd a WebAuthn használatát a későbbi bejelentkezésekhez. A ChromeOS 88 ezzel hiánypótló funkciót hoz, miután iOS-en annak támogatását már tavaly kiterjesztette a beléptetés második faktoraként.

A Google asztali rendszerének frissítése emellett a Chromebookok zárképernyőit is felrázza, azokat már személyre szabott "okoskijelzőként" is beállíthatják a felhasználók. A megoldással automatikusan behúzhatók háttérképként a Google Photosban tárolt, kijelölt fényképek, illetve olyan alapvető adatok is feltüntethetők a kijelzőn, mint az idő, időjárás vagy az éppen lejátszott zeneszámok adatai.