Figyelmeztet a gyenge jelszavakra a Chrome 88

Befutott a Chrome 88-as főverziója, a Google böngészőjének frissítése számos újítást hoz, többek között a jelszavak biztonságosságát ellenőrző funkcióval, lapkereséssel és persze egy sor biztonsági tatarozással és bugjavítással érkezik - az új kiadás továbbá már az Adobe Flash Playerrel is leszámol.

A frissítéssel a Google ismét igyekszik biztonságosabbá tenni a böngészést, immár blokkolva bizonyos HTTP fájlletöltéseket. Egész pontosan az olyan esetekről van szó, mikor a felhasználó egy egyébként HTTPS-t használó weboldalon indít letöltést, amely viszont már egy HTTP kapcsolatra mutat. Az ilyen letöltések kigyomlálását a böngészőből a keresőóriás már a Chrome 85-ben megkezdte, mára pedig valamennyi tartalomra kiterjesztette.

Az említett, biztonságosabb jelszójavaslatok is befutnak: a Chrome figyelmeztet, ha egy-egy elmentett jelszó nem elég erős és lehetőséget ad annak megváltoztatására is - a beállítások a tárolt jelszavakat tartalmazó menüpontjából a gyenge jelszavaknál egy gombnyomással az adott online felület jelszóváltoztató oldalára navigálhatunk. Az új funkció az asztali Chrome-ban és iOS-en már él, és Androidra is hamarosan megérkezik.

A lapkeresés funkció, amely Chromebookon már a Chrome 87 óta használható, az URL sáv melletti legördülő menüből érhető el, ahol a megnyitott lapfülek között van lehetőség kulcsszavas keresésre. A megoldás egyelőre nem jelenik meg alapértelmezetten a böngészőben, ahhoz a vonatkozó Tab Search flaget aktiválni kell.

VISZLÁT FLASH

Az új kiadással a Flash Player végleg búcsúzik, annak felszámolását a Google már jó ideje ígéri. A lejátszó hivatalos támogatása az Adobe részéről 2020. december 31-gyel véget ért, illetve a cég abban a tartalmak lejátszását is blokkolni kezdte, így a legnépszerűbb böngészőben sem volt már sok értelme megtartani a funkciót. Mára egyébként valamennyi nagy böngésző hasonló útra lépett, a Flash támogatását már a Safariban és Firefoxban is elvágták, illetve a Microsoft Edge böngészőjében is ebben a hónapban számíthatunk rá. A Google a ZDNet által idézett szakértője szerint egyébként már 2018-ban is a napi aktív Chrome felhasználók kevesebb mint 8 százaléka nyitott meg naponta legalább egy Flash elemet is tartalmazó weboldalt - ez a szám pedig azóta jó eséllyel tovább csökkent.

Mindezek mellett a Chrome számos kisebb-nagyobb javítást kap és fejlesztői újdonságok is érkeznek, többek között a V8 JavaScript motor 8.8-as verziója is ott van a frissítésben. Az újdonságok teljes listájáért érdemes felkeresni a Google kapcsolódó posztját.