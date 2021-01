Nagyvállalati AR szemüveggel indít a CES-en a Lenovo

Már a CES rajtvonalánál több érdekes újdonságot leleplezett a Lenovo, kezdve az új, nagyvállalati felhasználásra szánt Thinkreality A3 AR szemüveggel. A termékből PC-hez, illetve okostelefonhoz csatlakoztatva is használható kiadás is érkezik - igaz utóbbi modell csak bizonyos Motorola készülékeket támogat.

A gyártónak a headsetet sikerült egy egészen kompakt vázba sűríteni, persze az így is sokkal testesebb, mint egy mezei olvasószemüveg. A készülékben szemenként egy 1080p felbontású kijelző található, a megjelenített kiterjesztett valóság tartalmakat pedig az eszköz két halszemoptikás kamera segítségével igazítja a környezethez. A szemüvegre középen egy harmadik kamera is jutott, ezzel a viselő nézőpontja streamelhető külső ügyfelekhez, felhasználókhoz. Az Thinkreality A3-ban a Qualcomm Snapdragon XR1 platformja teljesít szolgálatot.

A PC-s kiadással a gyártó a hasznos munkaterületet növelné meg, azon akár öt virtuális monitor is megjeleníthető, míg a hordozható mobilos variáns az üzemek bejárása során ehet hasznos. További részleteket a gyártó egyelőre nem közölt a termékről, így annak ára sem ismert, a piaci rajtot mindenesetre valamikor 2021 közepére tervezi a Lenovo.

GAMER NETBOOK?

A gyártó másik érdekessége NEC LaVie Mini névre hallgat és egy manapság a gyártók által meglehetősen elhanyagolt rétegigényt céloz, a netbookokkal mára javarészt kihalt, ultrakompakt notebookok szegmensét éleszti újra - legalábbis ha valaha napvilágot lát, a LaVie Mini ugyanis egyelőre koncepciókészülékként szerepel a Lenovo portfóliójában. Ezzel párhuzamosan a gép a Nintendo Switch-enk is riválist állítana PC-s fronton, a készülékhez ugyanis dedikált játékvezérlő is csatlakoztatható.

Az eszköz valóban kompakt, kijelzője mindössze 8 hüvelykes, azon pedig 1920x1200 pixel sorakozik. A gép billentyűzete alatt touchpad helyett egy optikai érzékelő található a kurzor terelgetésére. A kis notebookban egy 11. generációs Intel processzor, illetve a chipgyártó Xe grafikája található - ez valamelyest persze szűk keresztmetszetet jelenthet az eszköz gamer ambícióit tekintve.

Utóbbiaknak a LaVie Mini a billentyűzetet hátrahajtva, a géphez oldalt csatlakoztatható kontrollerekkel ágyaz meg - ahogy azt az említett Switch-nél is megszokhattuk. Hasonló megoldással egyébként a tavalyi CES-en a Dell is előállt, "UFO" névre hallgató koncepcióeszközével, a Lenovo ugyanakkor egy tévéhez vagy monitorhoz csatlakoztatható dokkolóval is megtoldja a terméket, jól láthatóan ismét a Nintendo konzoljától merítve inspirációt. Ár vagy megjelenési dátum a LaVie Mini kapcsán nem ismert, ugyanakkor érdekes koncepcióról van szó amely a netbook termékkategóriát visszasíró felhasználók fejét biztosan elcsavarná.