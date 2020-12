Így született újjá idén a távközlés

Gyerekkoromban nem igazán tulajdonítottam jelentőséget a tanulásnak és a megújulásnak. Legtöbben úgy nőttünk fel, hogy a szüleink és nagyszüleink jellemzően egy képességhalmazzal rendelkeztek és gyakran ugyanannál a cégnél dolgoztak egész életükben. Ők is megbirkóztak az életükre hatással lévő változásokkal, de ezek ritkábban fordultak elő és kevésbé voltak drasztikusak. Szemben a mai világgal, a saját magunk megújítása nem volt általános követelmény.

Azonban ahogy a technológia egyre jobban elkezdte áthatni az életünket, mindez örökre megváltozott. Emlékszem, ennek az első jeleit a 90-es évek elején fedeztem fel amikor láttam a nagyapámat elmélyülni a PC-k világában annak érdekében, hogy lépést tartson az idővel. Látva, hogy a technológia hogyan változtatja meg a körülöttem élők életét, kezdtem életemben először felismerni ennek jelentőségét.

Manapság a megújulás nem olyan valami, amin képesek vagyunk átmenni. Hanem valami, amin át kell mennünk. Ezt látom a privát életemben és munkám során minden nap és minden iparágban. A megújulás nem trend, hanem egy elkerülhetetlen alapvetés. Ezt az igényt támasztják felénk az ügyfeleink is a technológiai és távközlési szektorból is: segítsünk, abban, hogy a kihívásokból stratégiai előnyt tudjanak kovácsolni az adott piaci és szabályozási környezetben. Már nem elkerülni próbálják a változás hatásait, hanem kihasználni.

2020 a távközlés szemszögéből: a megújulás ideje?

2020 már eleve számos olyan piaci trendből fakadó kihívás elé állította a szektort, mint a növekvő adatforgalom mellett csökkenő bevételek, a pénzügyileg életképes és skálázható 5G felhasználási esetek hiánya és a negatív közvélemény az 5G technológiával szemben.

A szolgáltatók mégsem restelltek sok nagy kapacitású hálózatot gyorsan és időben megvalósítani, ellenére az optikai hálózatok általános építési nehézségeinek és az olyan új hálózati megoldásokra vonatkozó nehezen előre látható szabályozási környezetnek, mint az 5G kis cellák vagy OpenRAN megoldások. Ezeken túlmenően még jobban felszínre került a hálózatépítésben a szakképzett munkaerő hiányának problémája, ami szintén egy új frontot nyit meg a versenyben.

a távoktatásban és az otthoni munkában egyaránt kulcsszerepet kapott a távközlés

A pandémia nem csupán felerősítette ezeket a folyamatokat, hanem még egy korábban sosem látott nyomás alá is helyezte a szolgáltatókat, hogy aktívan és pénzügyileg is vegyenek részt a gazdaság és az oktatás életben tartásában, a szektort terhelő adók maradéktalan befizetése mellett kedvezményes és ingyenes csomagok biztosításával és egyéb társadalmi felelősségvállalási projektekkel.

Mindezek ellenére ugyanezek az események számos kedvező hatással is jártak, felhívták a figyelmet a távközlési hálózat jelentőségére és teljesítményére, újra reflektorfénybe helyezve az iparágat. Sikerült a kihívásokat legyőzni és bizonyítani a szektor stabilitását a legnehezebb időkben is, a pandémia során megmutatva, hogy a távközlés a gazdaság észrevétlen lélegeztetőgépe. Az embereknek hirtelen mindennél jobban szüksége lett a megfelelő és gyors hálózati kapcsolatra, és ez nem csupán a szektor általános ismertségét növelte, hanem a szolgáltatók renoméjának emelésére is alkalmat teremtett.

2020 Magyarországon az 5G indulásának éve volt, de emellett a legalább 30 Mbps sebességű internetkapcsolat is immár a háztartások 89,6%-ában vált elérhetővé, mely utóbbi komoly előrelépés a digitális gazdaság szempontjából. Sőt, az infrastruktúra szolgáltatók megjelenésével az iparág régóta várt strukturális átalakulása is nagy lépést tett előre, valamint a szolgáltatók egyre inkább felismerték, hogy a hálózatok megosztása és a partnerségek kialakítása a kulcs a gazdaságilag hatékony és fenntartható fejlődéshez.

A globális és európai trendeknek megfelelően végre egyre több zöld hálózat épül és talán ennél is fontosabb, hogy a fenntarthatósági szempontok kezdenek beépülni a nagyon nagy sebességű hálózatok kiépítésének eszköztárába - legalábbis európai szinten. Emellett év végétől az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex is hatályba lépett és rengeteg új, a szektor teljesítményét és a hálózatépítést ösztönző szabályozás született meg vagy kezdeményezés indult el. Mindent figyelembe véve: 2020 valódi változások éve volt.

Hogyan tovább? Egy új modell születik.

A sok leküzdött és a még több előtte álló kihívással a távközlési iparág fejlődése egy új korszakba lépett. A folyamatos túlélésre és átalakulásra hivatott szektor hajnala természetes monopóliumokkal indult az infrastruktúrában és a szolgáltatásokban egyaránt. Idővel a szabályozások és sok piaci szereplő megjelenésének hatására a monopóliumokat mindkét területen leváltotta az élénk verseny. 2021 egy a kettő közötti új korszakot hoz majd el: a korábbinál konszolidáltabb és mégis sokkal együttműködőbb távközlési szektort látunk majd, a felszín alá rejtett erős versennyel az infrastruktúrában, de egy még eddiginél is izzóbb piaci környezettel a szolgáltatások területén.

Miközben a hálózataiktól megszabadult „kikönnyített távközlési cégek” a szolgáltatási versenyben küzdenek az ügyfelekért, az infrastruktúra cégek a jövő 5G és optikai hálózatainak biztosításában betöltött szerepük növelésére fognak törekedni.

Az iparágban eddig soha nem látott együttműködésnek, és közös vagy megosztott infrastruktúrák létrejöttének leszünk szemtanúi a növekvő igények hatékony kielégítése miatt.

De hogyan is fog kinézni a megújult távközlés?

A hatékonyság és fenntarthatóság több szempontból is kritikussá válik, beleértve a költségcsökkentést, a minden eddiginél nagyobb figyelmet a közvélemény részéről és a növekvő szabályozási nyomást.

A megosztás és a partnerség normává válik, legalábbis infrastruktúra és megoldás szinten, miközben a szolgáltatási verseny minden eddiginél erősebb lesz.

Az infrastruktúra cégek jelentősége növekedni fog, melyek ezáltal sokkal láthatóbbá válnak a szabályozók és az ügyfelek számára, miközben mindez hosszútávon további konszolidációt vetít előre.

Az állam szerepe még tovább növekszik, mert a hálózatok fejlődésének elősegítéséhez okos beavatkozásra lesz szükség a verseny korlátozása nélkül annak érdekében, hogy az iparág tovább növekedjen és megvalósítsa a benne rejlő teljes potenciált.

Idén mindannyiunk számára láthatóvá vált, hogy milyen mértékben vagyunk a hálózatokra utalva gazdasági és társadalmi szempontból is. Mindez egyértelmű és közvetlen hatással lesz a jövő politikai, szakpolitikai és piaci fejlődésére. A távközlés ismét reflektorfénybe került, ezért ránk, iparági szakemberekre is fontos feladat hárul. Elő kell segíteni a hálózatok és a rájuk épülő szolgáltatások megújulását annak érdekében, hogy megfeleljenek az egyre digitálisabb felhasználók minden igényének. Nem kis kihívás, de bátran állíthatjuk: 2021, mi készen állunk rád!