Már elérhető az iOS 14.3-as frissítése

Kiadta az iOS 14.3-as frissítését az Apple, szorosan az új verzió nyomában pedig az Apple Watch-ra szánt WatchOS 7.2-es kiadása is befutott - a frissítés mindkét rendszeren új funkciókat és teljesítménybeli javulást is ígér, illetve a gyártó nemrég bejelentett AirPods Max fejhallgatójához is támogatást hoz. Ugyancsak fontos újdonság, hogy a frissítéssel párhuzamosan az Apple Fitness+ szolgáltatás is elrajtol, legalábbis a támogatott régiókban.

A Fitness+ felhasználói különböző online videós edzésórákhoz csatlakozhatnak, számos mozgásformában, legyen szó jógáról, futópados futásról vagy akár táncról - az elérhető órák listája pedig minden héten bővül. A szolgáltatás az Apple Watch-ra támaszkodik, amelynek mérései, mint a viselő aktuális pulzusa, illetve az elégetett kalóriák száma, az edzésvideó követéséhez használt kijelzőn is valós időben megjelennek, legyen az iOS-es készülék vagy akár Apple TV-re kötött televízió. Az ősszel bejelentett új Apple Watch-ok vásárlóinak az Apple három hónapig ingyenesen teszi elérhetővé a szolgáltatást, de az akár az Apple One csomagban is elérhető - igaz egyelőre csak az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Írországban és az Egyesült Királyságban.

A WatchOS 7.2 a Fitness+ támogatásán túl már az okosórák optikai pulzusmérőit, illetve GPS és gyorsulásmérő szenzorait használva a viselők kardio-respirációs egészségszintjét is követni tudja, és jelzi ha az egy bizonyos szint alá esik. Az okosórás rendszerben emellett már a különböző egészségügyi értesítések is részletesen szabályozhatók, beleértve a szabálytalan szívritmusra vonatkozó figyelmeztetéseket is.

Az iOS 14.3-mal az említett AirPods Max fejhallgatók is támogatást kapnak, továbbá az iPhone 12 Pro és iPhone 12 Pro Max az Apple ProRAW formátumának is örülhetnek, utóbbi a fotósok által kedvelt, mezei RAW formátumra Apple-ízű megfelelője, azzal a fotókkal kapcsolatos számos beállítás minőségvesztés nélkül végezhető el. A frissítéssel a Photos appban is lehetőség nyílik a ProRAW fotók szerkesztésére.

Az új kiadással az App Store-ban ígért részletesebb adatvédelmi tájékoztatás is megérkezik, így az egyes alkalmazásoknál már transzparensebben követhető, hogyan is használják a fejlesztők a felhasználók adatait. Ugyancsak említést érdemel, hogy az Apple TV app a frissítéssel egy új Apple TV+ fület kap, a cég saját tartalmainak könnyebb böngészésére, illetve részletesebb keresőopciókkal is kiegészül.