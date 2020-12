Ennyiért mobilozhatnak februártól a kormányzati szervek

Jövő februártól új keretszerződés alapján biztosít az úgynevezett "központi közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett, illetve önként csatlakozó szervezetek részére mobilszolgáltatást a Magyar Telekom, melyet az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a Digitális Kormányzati Ügynökséggel (DKÜ) kötött meg a szolgáltató. A keretmegállapodás összege alapvetően nem tér el az előző, 2017-ben kötött szerződésben szereplő összegtől, azaz a keret maradt nettó ötmilliárd forint, a megállapodás ugyanakkor számos új elemet is tartalmaz.

A DKÜ honlapján megtalálható információk szerint így például a kiírás során ugyan nem volt feltétel, de az elbírálás során előnynek számított, ha a szolgáltató többek közt VoLTE, VoWiFi MultiSIM és eSIM szolgáltatást is képes nyújtani a hangszolgáltatások tekintetében, emellett az is szerepelt benne, hogy az adatszolgáltatást a mindenkor elérhető legfejlettebb technológiával kell biztosítani a megajánlott árakon - vagyis az 5G-s elérést is biztosítania kell a nyertesnek felár nélkül, természetesen abban az esetben, ha a szolgáltatás elérésére használt készülék 5G-képes, illetve rendelkezésre áll 5G-s hálózati lefedettség az adott földrajzi ponton.

A kiírási dokumentációban a kiíró három díjcsomagot határozott meg, a "VIP" teljes korlátlanságot biztosít mind a belföldi hívásirányokat, mind az adatszolgáltatást illetően, az "Emelt" tarifa 300 perc lebeszélhetőséget, 50 darab SMS-t és 7 GB-nyi adatforgalmat kínál havonta, míg az "Alap" díjcsomag havi díja 100%-ban lebeszélhető, illetve tartalmaz 50 db ingyenes SMS-t és 1 GB adatot. Roaming terén a VIP díjcsomagnál 20 GB az EU-s adatforgalmi korlát, a másik két tarifánál a belföldivel megegyező keret fogyasztható le az EU-s tagországokon belül.

A felhívásra végül két ajánlattevő, a Magyar Telekom és a Telenor Magyarország tett ajánlatot úgy, hogy utóbbi a fent említett extra szolgáltatások (VoLTE, VoWiFi, MultiSIM és eSIM) egyet sem tudott vállalni, illetve a döntésnél kulcsszerephez jutó, relevancia együtthatók alapján számolt összesített képzett ajánlati ára több mint 2,3-szorosa volt a Telekoménak.

A nyertes által megajánlott árak alapján a teljesen korlátlan VIP csomag nettó havi díja 1600 Ft, az Emelt tarifáé 650 Ft, az Alapé pedig 120 Ft lett, illetve lesz februártól. A hívás percdíja vezetékes és mobil irányba egyaránt nettó 5 Ft/percben lett meghatározva, az SMS-díj nettó 10 Ft/db, az adat túlforgalmazási díj pedig nettó 30 Ft lett gigabájtonként azoknál a díjcsomagoknál, melyek nem korlátlanok. A Telekom vállalta továbbá, hogy minden, az Üzleti Általános Szerződési Feltételekben szereplő szolgáltatás díjából - így például az EU-n kívüli roamingból - 80%-os díjkedvezményt biztosít.

Érdekesség, hogy a mostani eljáráson el sem indult a Vodafone Magyarország, mely 2014-től 2017-ig volt a kormányzati flotta beszállítója, az előző közbeszerzési eljárás eredményét pedig annak kihirdetését követően bíróságon támadta meg. Az akkori legalacsonyabb árú ajánlatot a Vodafone Magyarország nyújtotta ugyanis be, az akkor még a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által koordinált eljárás során ugyanakkor úgy ítélték meg, hogy a megajánlott szolgáltatási árak csak veszteséggel nyújthatók, ami a közbeszerzési törvény szerint kizárási alap lehet az eljáráson - végül erre hivatkozva ki is zárták a szolgáltatót, így lett befutó a Magyar Telekom.