Appon belüli vásárlásokat is megoszthatóvá tesz az Apple

Kiterjeszti az App Store Family Sharing funkcióját az Apple: a megoldással a családtagok már az olyan alkalmazáson belüli vásárlásaikat is megoszthatják egymás között, mint az automatikusan megújuló előfizetések, illetve a "nem elfogyasztható" appon belüli termékek - játékon belüli virtuális fizetőeszközöket így például továbbra sem oszthatnak meg egymás között a családtagok, magára a játékra vagy egyéb appra vonatkozó előfizetést viszont igen.

A cupertinói óriás már nyári fejlesztői konferenciáján, beharangozta a megoldást, akkor arról beszélt, a kibővített Family Sharing az iOS 14, iPadOS 14 és macOS Big Sur rendszerekkel érkezik majd - az most kis késéssel ugyan de már használatba vehető, legalábbis ha az adott app fejlesztője is úgy akarja. A családi megosztás ugyanis nem érhető el alapértelmezetten minden iOS-es vagy macOS-es alkalmazásban, a fejlesztőknek azt külön be kell kapcsolni, de természetesen dönthetnek úgy is, hogy nem teszik elérhetővé a megoldást.

A felhasználók az App Store beállítási oldalán az Apple ID alpontra navigálva aktiválhatják az appon belüli vásárlások megosztását, legalábbis ha eddig nem éltek a Family Sharing lehetőségével. Amennyiben a funkciót korábban is használták, az Apple az alkalmazáson belül vett tartalmak megosztását is automatikusan bekapcsolja. A Family Sharingen keresztül a vásárolt appok és digitális tartalmak legfeljebb öt családtaggal oszthatók meg, használatához valamennyi fél készülékein a fentebb sorolt rendszerverziók, azaz iOS 14 iPadOS 14 vagy macOS Big Sur kell hogy fussanak.