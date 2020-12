Trump odaszúrt egy utolsót a kínai IT-szektornak

A Kínai Néphadsereg által befolyásolt, illetve annak tulajdonában lévő cégek feketelistájára tesze a távozó Trump-adminisztráció négy kínai nagyvállalatot, köztük a legnagyobb helyi chipgyártót, a Semiconductor Manufacturing International Corp-ot (SMIC) - számol be exklkuzív tudósításában a Reuters. A cég ezzel - egyebek mellett a Huawei Technologies-zel szemben - még mindig nem került fel az Egyesült Államok számára nemzetbiztonsági kockázatot jelentő vállalatok és magánszemélyek listájára (entity list), ám így is jelentős amerikai partnerkapcsolatoktól és tőkétől foszthatja meg a gyártót.

Az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium számára már 1999-ben törvény írta elő, hogy listát vezessen a kínai hadsereg által kontrollált helyi cégekről, végül azonban majd húsz évet kellett várni, mire a lista valójában elkészült. A most felkerülő négy új vállalattal (az SMIC mellett China Construction Technology Co Ltd, a China International Engineering Consulting Corp és a China National Offshore Oil Corp) 35 cégből álló lista a leköszönő elnök, Donald Trump nemrég aláírt elnöki rendeletével immár több puszta formalitásnál vagy megbélyegzésnél: a rendelet értelmében jövő novembertől ezeknek a cégeknek semmilyen formában nem juttatható amerikai tőke.

az smic központjának megnyitója (fotó: reuters)

Az SMIC nem először kerül az Egyesült Államok célkeresztjébe: Az USA kereskedelmi minisztériuma szeptember közepén határozatban írta elő egyes helyi beszállítóknak, hogy csak az amerikai kormány külön engedélyével szállíthat chipgyártáshoz használt megoldásokat a legnagyobb kínai gyártó, az SMIC számára. Az Egyesült Államok akkori indoklása szerint az SMIC a Kínai Néphadsereg számára is szállít chipeket, ami "elfogadhatatlan kockázatokat" jelent az ország számára.

Mindez az első komoly tőrdöfés volt a szép reményekkel létrehozott kínai állami chipgyártó számára, az SMIC lenne, illetve lett volna ugyanis a fellegvára egy az Egyesült Államoktól, illetve a globális beszállítóktól függetlenedni szándékozó kínai chipgyártó-iparnak. Ezt a fejlődési szakaszt most lényegében kénye-kedve szerint befolyásolhatja az USA, hiszen a cég a gyártás során egyebek mellett az Applied Materials gépeit használja, emellett a chiptervező Lam Research segítségét is igénybe veszi.

Szakértők szerint az újabb korlátozás ennél valamivel kisebb hatású lehet, hiszen a hatályba lépésig hátralévő időben a Biden-adminisztráció még finomíthat rajta, emellett a kínai multik felé már eleve rendkívül alacsony szintű bármiféle amerikai tőkeáramlás mértéke.