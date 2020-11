Hatalmas növekedéssel számolnak a Huawei kínai riválisai

Gyakorlatilag ölre mennek a legnagyobb kínai okostelefongyártók azért, hogy a kínai Huawei Technologies meggyengülését követően minél nagyobb felszabaduló gyártókapacitáshoz és létfontosságú komponensekhez (processzor, kijelző, memória) jussanak hozzá - áll a Reuters helyi szakértőket is megszólaltató riportjában.

A Huawei-t sújtó, az ősz elején életbe lépett amerikai szankciók lényegében elvágták a kínai gyártót a legfontosabb beszállítópartnereitől, és bár a cég valamennyi komponenst fel tudott halmozni a szigorítások hatályba lépése előtt, a folyamat mindazonáltal kivédhetetlenül ahhoz vezet rövid- és középtávon, hogy a cég komponensmegrendelései és gyártókapacitás-lekötése csökkennek.

Az ezáltal felszabaduló beszállítói és gyártási kapacitás lekötésére már megindult a harc Kínában, így az egyik gyártó, a Realme illetékes vezetője szerint a legnagyobb helyi piaci szereplők, így a Xiaomi, az Oppo és a Vivo egyaránt azt jelezte partnereinek, hogy a rendelési mennyiséget a jövő évben jelentős mértékben növelni kívánja.

Helyi piacelemzők szerint a legambiciózusabb gyártónak a fentiek közül a Xiaomi tűnik, mely csak a jelenlegi és a következő negyedévben összesen 100 millió készülékhez elegendő komponenst rendelt a beszállítópartnerektől. A rendelési volumen nagyságrendileg 50%-kal nőtt, miután kiderült, hogy a Huawei lényegében patthelyzetbe kerül az őszi amerikai szankciókat követően.

Az Oppo és a Vivo ezzel szemben konzervatívabb mértékben, egyaránt kb. 8%-kal növelte meg komponensrendeléseit, ami a két gyártónál rendre 90 és 70 millió készülék legyártására elegendő. A Huawei ezzel szemben - részben az amerikai kényszer hatására - 55%-kal csökkentette a beszállítói megrendeléseket ugyanebben az időszakban, ami nagyságrendileg 42 millió készülékhez elegendő mennyiség - nem számolva a raktárakban felhalmozott komponensmennyiséggel.

A beszállítói készletekért és gyártókapacitásért folyó harc egyben az árakra is hatással lehet - hívják fel a figyelmet szakértők. Egyes komponensek (memóriachipek, kijelzők) beszerzési ára már most is jelentősen emelkedett, ez pedig rövid távon a fogyasztói árak növekedését is magával hozhatja.