Rövid pórázra fogta a legnagyobb kínai chipgyártót az USA

Tovább folytatódik az Egyesült Államok kínai technológiai cégekkel szembeni hadjárata. Az USA kereskedelmi minisztériuma múlt hét végén határozatban írta elő egyes helyi beszállítóknak, hogy csak a kormány külön engedélyével szállíthat chipgyártáshoz használt megoldásokat a legnagyobb kínai gyártó, a Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) számára. Az Egyesült Államok kormánya szerint az SMIC a Kínai Néphadsereg számára is szállít chipeket, ami "elfogadhatatlan kockázatokat" jelent az ország számára.

A lépés egyelőre nem jár olyan drasztikus következményekkel, mintha az SMIC-t is rárakták volna arra az ominiózus "Entity List"-re, melyen az Egyesült Államok számára nemzetbiztonsági kockázatot jelentő entitások (magánszemélyek és jogi személyek egyaránt) szerepelnek, ugyanakkor így is komoly tőrdöfés a kínai technológiai ipar számára. Az SMIC lenne, illetve lett volna ugyanis a fellegvára egy az Egyesült Államoktól, illetve a globális beszállítóktól függetlenedni szándékozó kínai chipgyártó-iparnak, ám ezt a fejlődési szakaszt most lényegében kénye-kedve szerint befolyásolhatja az USA.

biztonsági őr az smic központjának 2001-es átadásán (fotó: reuters)

Az USA befolyásának mértékét a globális chipgyártó- és ellátási láncra jól jelzi, hogy a Huawei Technologiest sújtó kereskedelmi embargó miatt az SMIC számos, hasonló cipőben járó gyártóval egyetemben nem szállíthat szeptember 15-től processzorokat a Huawei számára, mivel a cég a gyártás során egyebek mellett az Applied Materials gépeit használja, emellett a chiptervező Lam Research segítségét is igénybe veszi. Az SMIC megrendeléseinek tetemes részét adja, illetve adta a Huawei, így egyes elemzői becslések szerint a gyártókapacitás nagyjából 20%-át kötötte le a vállalat, vagyis a veszteség meglehetősen húsba vágó a cég számára.

A szabályozás szerint az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium szeptemberben hatályba lépett kereskedelmi korlátozásai alól egyedi elbírálás alapján kérhet és kaphat felmentést egy-egy gyártó - az SMIC a Beijing News számára megerősítette, hogy beadta a kérelmet az illetékes minisztériumnak, így az az abszurd helyzet állt elő, hogy kínai cég kér az USA kormányától engedélyt arra, hogy egy másik kínai céggel kereskedhessen.