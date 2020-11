Megússza a novemberi tiltást az Egyesült Államokban a TikTok

Újabb győzelmet könyvelhet el az Egyesült Államokban a TikTok: Wendy Beetlestone, Pennsylvania egyik szövetségi bírójának döntése értelmében a szolgáltatás elkerülheti az eredetileg november 12-re kilátásba helyezett tiltást, amely elérhetetlenné tette volna a videómegosztót az országban.

A döntés érdekessége, hogy az nem a TikTok, hanem három, a platformon méretes követőbázissal rendelkező, egyesült államokbeli tartalomkészítő által indított per eredménye. Douglas Marland, Alec Chambers és Cosette Rinab keresetében arról beszélt, a TikTok betiltása megfosztaná őket bevételi forrásuktól, hiszen az országban elvesztenék a hozzáférést követőikhez, illetve ahogy a TechCrunch idézi, a platform által biztosított "professzionális lehetőségeknek" is búcsút inthetnének, mint például a különböző szponzorációk.

A TikTok az ősz folyamán többször is győztesen került ki a jogi csatározásokból, az USA kormányzatának eredeti döntése alapján már szeptember 27-én érvénybe lépett volna a szolgáltatásra vonatkozó első korlátozás, amelynek értelmében annak mennie kellett volna a Google és az Apple alkalmazásboltjaiból. Végül a felelős szövetségi bíróság határozatlan idejű halasztás mellett döntött, noha a november 12-re kiírt tiltáson, amely a TikTok telepített példányait is használhatatlanná tette (volna), nem változtatott.

Most ugyanakkor az eddig kőbe vésettnek tűnt dátumot is eltörölte a bíróság, amely indoklásában úgy fogalmaz, a kormányzat a TikTok esetében csupán elméleti nemzetbiztonsági kockázatokról beszél, amelyeknél (legalábbis amíg azok súlyossága be nem bizonyosodik) a platformot használó amerikai tartalomkészítők és azok követőinek érdekei többet nyomnak a latban. Ahogy a bíró is rámutatott, az Egyesült Államokban a TikTok mintegy százmillió aktív felhasználóval rendelkezik, amelyek fele napi szinten használja az alkalmazást.

Mindeközben tovább folynak a tárgyalások a TikTok új tulajdonosi struktúrájának kialakításáról, amelynek értelmében a szolgáltatás egy új vállalatba szerveződik, TikTok Global néven. Ebbe az eredeti tulajdonos, azaz a kínai ByteDance mellett az Oracle és a Walmart is bevásárolja magát, összesen 20 százalékos tulajdonrészt szerezve a cégből. Az üzletre korábban Donald Trump amerikai elnök is áldását adta.