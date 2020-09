Újabb haladékot kapott a TikTok az Egyesült Államokban

Ismét haladékot kapott az Egyesült Államokban a TikTok: a videós közösségi felületre kirótt tiltás eredetileg szeptember 27-én lépett volna érvénybe, felelős szövetségi bíró tegnapi végzése azonban ideiglenesen megmentette a szolgáltatást. Azt nem tudni, hogy a halasztás mennyi időre szól, ugyanakkor "végleges", november 12-i határidőn a döntés nem változtat.

A múlt vasárnapra kilátásba helyezett korlátozással TikToknak mennie kellett volna mind a Google, mind pedig az Apple alkalmazásboltjaiból az USA-ban, noha az app telepített példányai továbbra is működőképesek maradtak volna - igaz a frissítésekről is le kellett volna mondaniuk a felhasználóknak. A tegnapi döntésnek jó eséllyel a TikTok által korábban indított per ágyazott meg, amely szerint a tiltás az Egyesült Államok állampolgárainak szólásszabadságát ássa alá - ugyanakkor a bíróság egyelőre nem hozta nyilvánosságra a határozat pontos indoklását.

A fenti döntés csak ideiglenesen könnyít a TikTok, illetve az anyacég ByteDance helyzetén, az ugyanis nem vonatkozik a a Washington által korábban kijelölt, november 12-i határidőre - ha eddig nem sikerül az Egyesült Államok számára nemzetbiztonsági szempontból megnyugtató tulajdonosi struktúrát kiépíteni a TikTok számára, a szolgáltatásnak mennie kell az USA-ból. Ez nem csak az alkalmazásboltokat érinti, az Egyesült Államok "minden műszaki tranzakciót" tilthat a TikTokkal, így elviekben a telepített példányokat is használhatatlanná téve.

A szolgáltatás jövője ugyanakkor már körvonalazódik, jelen állás szerint azt a ByteDance önálló entitásba szervezi ki, amelyben az Oracle, illetve a Walmart összesen 20 százalékos tulajdonrészt kap. A megállapodásra Donald Trump amerikai elnök is áldását adta, azt a feleknek a novemberi határidőig kell véglegesíteniük.

Egyelőre Egyesült Államokban ugyncsak nehéz helyzetben lévő WeChat is megúszta a tiltást - a chatalkalmazás esetében azért született a cég számára kedvező döntés, mert az az egyesült államokbeli kínai közösségek egyik fő kommunikációs platformja, leállítása pedig komoly nehézségeket okozna a mindennapokban a felhasználóknak.