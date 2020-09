104 millió videót törölt platformjáról az év első felében a TikTok

Komoly tisztogatást folytatott platformján az idei év első felében a TikTok, a közösségi oldal több mint 104,5 millió videót távolított el felületéről a időszakban, felhasználási feltételeinek megsértése miatt.

Ahogy átláthatósági jelentésében a TikTokot fejlesztő ByteDance beszámol róla az érintett videók 96,4 százalékát még azt megelőzően sikerült törölni, hogy felhasználói bejelentés érkezett volna annak kapcsán, 90,3 százalékukat pedig már azelőtt elcsípte a szolgáltatás, hogy arra akár egyetlen megtekintés is érkezett volna.

A leggyakrabban, az esetek 30,9 százalékában felnőtt tartalmak miatt törölte a videókat a vállalat, 22,3 százaléknál pedig a kiskorúak veszélyeztetésére hivatkozott. 19,6 százaléknak illegális tevékenységek megjelenítése miatt kellett mennie. A legtöbb videót, több mint 37,6 milliót Indiában törölt a TikTok - annak ellenére, hogy az országban az alkalmazás már tiltólistára került. A második helyen, jócskán lemaradva az Egyesült Államok áll a maga 9,8 millió törölt videójával, amelyet Pakisztán követ, valamivel több mint 6,4 millióval. A törölt videók egyébként nem szűkítették le túlzottan a Tiktok kínálatát, ugyanis a feltöltött tartalmaknak kevesebb mint egy százalékát tették ki.

A jelentésből az is kiderül, hogy a TikTok a "hiteles" hatósági adatigényléseknek világszerte eleget tett - a legtöbb ebből is Indiában érkezett a céghez, összesen 1206 alkalomról van szó, amelynek 79 százalékában szolgáltatott ki adatot a közösségi oldal. A második pozíció itt is az USA-t illeti, 290 hatósági kérelemmel, amelynek 85 százalékát szolgálta ki a cég. A harmadik helyen Izrael áll 41 adatigényléssel, amelynek szintén 85 százalékának tett eleget a vállalat. A jelentés szerint a TikTok hazájában, Kínában nem érkezett egyetlen hatósági megkeresés sem a ByteDance-hez.