Rendeződni látszik a TikTok helyzete az Egyesült Államokban

Viharos hétvégén van túl a TikTok és a WeChat: míg néhány napja úgy tűnt, mindkét alkalmazásnak mennie kell az Egyesült Államokban elérhető alkalmazásboltokból, az appok most haladékot kaptak, illetve a TikTok helyzete is rendeződni látszik, méghozzá Donald Trump amerikai elnök eredeti megkötéseihez képest jelentős engedmények mellett. Pénteken még úgy tűnt, a hét végére a TikTok felkerül a régóta emlegetett tiltólistára, szombaton azonban fordult a videós közösségi oldal szerencséje: az amerikai elnök bejelentette, "áldását adja" a TikTok és az Oracle korábban már belengetett üzletére, amelyhez időközben a Walmart is csatlakozott.

20 SZÁZALÉK AMERIKAI TULAJDONBAN

Washington eredetileg nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva TikTok komplett egyesült államokbeli üzletágának eladását követelte az appot fejlesztő ByteDance-től, a kínai cég ugyanakkor mereven elzárkózott attól, hogy a hírfolyamok mögött dolgozó algoritmusait amerikai kézbe adja. Korábban olyan pletykák is felröppentek, melyek szerint a kínai kormányzat inkább hagyná bedőlni a TikTok egysült államokbeli szárnyát, mint hogy az, illetve annak szellemi tulajdonai valamely amerikai cég tulajdonába kerüljenek.

Múlt héten a ByteDance már arról beszélt, alternatív megoldásként önálló entitásba szervezné ki a TikTokot, amelyből a korábbi lehetséges felvásárlópartnerként emlegetett Oracle is részesedést kapna. Most úgy tűnik erre bólintott rá Washington is, a tulajdonosi kör pedig az Oracle mellett a Walmarttal is bővül. A megállapodás értelmében a TikTok Global névre hallgató új vállalat tőzsdére vonulás előtti finanszírozási körébe az Oracle és a Walmart egyaránt beszáll, és összesen 20 százalékos részt kapnak majd az új cégből - 80 százalék tehát marad a ByteDance birtokában, amely meglévő algoritmusait sem adja át az amerikai partnereknek. Az új vállalat székhelye az USA-ban lesz, ahol a várakozások szerint 25 ezer munkahelyet teremt. Az üzlet részleteinek kidolgozása jelenleg is folyik.

Az elnöki jóváhagyásnak hála a TikTok egy hetes haladékot kapott, így szeptember 27-ig még biztosan maradhat az alkalmazásboltokban, mint a Google Play Store vagy az Apple App Store. A feleknek tehát a hét végéig van idejük véglegesíteni a megállapodást, különben az eredetileg múlt szeptember 20-ra kilátásba helyezett tiltás léphet érvénybe - eszerint egyébként a TikTok, az említett WeChat, illetve azok frissítései sem lehetnek elérhetők az országban hozzáférhető alkalmazásboltokból, továbbá más appok sem használhatnak a TikTokból származó kódot. A tiltás a WeChat fizetésfeldolgozási funkcióját is elvágja.

Noha mindkét app számára komoly csapást jelenthetnek a sorolt intézkedések, azok még nem jelentik a TikTok teljes kizárását az Egyesült Államokból - korábban Donald Trump november 12-ig adott haladékot a ByteDance-nek, hogy a közösségi app kapcsán felmerült biztonsági aggályokat orvosolja. Most úgy tűnik, ez az új megállapodással, illetve az Oracle "megbízható technológiai partneri" szerepével sikerülhet. Eközben a WeChat egy kaliforniai bíró előzetes végzésének hála maradhatott az alkalmazásboltokban, jelen állás szerint a TikTokhoz hasonlóan szeptember 27-ig.

Úgy tűnik tehát a kínai appok, de legalábbis a TikTok kálváriája a végéhez közelít, és az új vállalatba kiszervezett, egyesült államokbeli központú közösségi felület, az Oracle-lel és a Walmarttal a háta mögött már el tudja oszlatni a kormányzat nemzetbiztonsági aggályait. Persze a ByteDance és az amerikai felek rendkívül hullámzó tárgyalásait végignézve az sem lenne meglepő, ha a következő napokban lennének még fennakadások az egyeztetések során.