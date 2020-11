Előjogokat kapnának a német kontaktkövető app használói

Vonzóbbá kell tenni a felhasználók számára a kontaktkövető alkalmazásokat, az új koronavírus világjárványra válaszul megjelenő, ám akár későbbi, hasonló fertőzési karakterisztikát mutató járványok során is bevethető appok ugyanis csak akkor lehetnek hatásosak, ha a felhasználók jelentős része telepíti azt az okostelefonjára. Ezt felismerve Németország legnépesebb tartománya, Észak-Rajna-Vesztfália most olyan törvényjavaslattal állt elő, mely különféle előjogokat biztosítana azoknak, akik használják a hivatalos német kontaktkövető appot, a Corona Warn-t.

A tartományi törvényjavaslat szerint így elősegíthetné az app terjedését, ha egyebek mellett a felhasználók a jövőben egy-egy rendezvényre, sporteseményre vagy szórakozóhelyre gyorsabb beléptetéssel juthatnának be. A javaslat ugyanakkor olyan elemeket is tartalmaz, mely vélhetően heves tiltakozást válthat ki német jogvédő körökben, így például a tartomány vezetése szerint hatékonyabbá válhatna a kontaktkutatás, ha az app helyadatokat is tárolna (a jelenlegi rendszerben ez kizárt).

Murphy és a biztonságos programozás: néhány tanulságos történet (x) Klasszikus security fail mesék kíváncsi fejlesztőknek. Klasszikus security fail mesék kíváncsi fejlesztőknek.

Murphy és a biztonságos programozás: néhány tanulságos történet (x) Klasszikus security fail mesék kíváncsi fejlesztőknek.

A javaslat megalkotói ezzel együtt azzal számolnak, hogy a felhasználók kvázi jutalmazása hozzásegítheti a Corona Warn appot ahhoz, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb telepítési bázissal rendelkezzen. A Robert Koch-Institut által jegyzett app születésénél ott bábáskodott két német techológiai óriás, a Deutsche Telekom és az SAP is, a bevezetésre és a fejlesztésre - mely rekord idő alatt zajlott - pedig több mint 20 millió eurót költöttek.

A Corona Warn app az Európai Unió tagországainak körében a legnagyobb népszerűségnek örvendő nemzeti kontaktkövető applikáció, melyet Németországban eddig valamivel több mint 22 millióan telepítettek, ám így is csupán a teljes német lakosság alig több mint negyedének fut a telefonján a szoftver.