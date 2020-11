113 millió dollárt fizethet az Apple a "batterygate" perben

Büntetéssel ér véget az Apple elleni vizsgálat, a 2017-es "batterygate" ügyben: a cupertinói óriással szemben az Egyesült Államokban 34 állam indított eljárást, miután az az iOS frissítésével szándékosan visszafogta a régebbi iPhone-ok teljesítményét, indoklása szerint azért, hogy azok akkumulátorait kímélje. A per most a végéhez ért, ami 113 millió dollárral rövidíti meg a vállalatot.

Az ügy 2017-ben nagy port kavart, hiszen a felhasználók joggal feltételezhették, hogy az Apple a készülékek lassításával az új modellek megvásárlására próbálta őket sarkallni.

A teljesítmény visszanyesését a régebbi modelleken, köztük az iPhone 6S-en a gyártó elismerte, majd miután magyarázatát követően sem csillapodtak a vásárlók kedélyei, 2017 decemberében akkumulátor csereprogramot indított, 2018-ban pedig átláthatóbbá tette az akkukezelését telefonjain.

Ez persze érthető módon kevés volt a botrány elsimítására, az Apple ellen több eljárás is indult - ezek egyikének eredményeként a cégnek idén márciusban 500 millió dolláros büntetést kellett kifizetnie. Most egy másik, a céggel szembeni csoportos kereset is végkifejletéhez ért, 34 állam részvételével, annak eredményeként pedig a vállalatnak 113 millió dollárt kell kicsengetnie a felhasználókat félrevezető gyakorlatáért.

A gyártónak mindezek mellett a jövőben egyértelműbben kell kommunikálnia ügyfelei felé, hogy termékeiben pontosan hogyan kezeli az akkumulátorok élettartamát javítani hivatott funkciókat. Az Apple nem nyilatkozott az ügyben, az mindenesetre tudható, hogy a vállalat már rábólintott az összeg kifizetésére.