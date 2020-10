Otthagyja a OnePlust az egyik alapító

Távozik a kínai OnePlus okostelefon-márka egyik társalapítója Carl Pei, aki egyben a brand arcaként is volt ismert. A céget a 20-as évei közepén alapító, ma is mindössze 31 éves vállalkozó tevékeny szerepet játszott abban, hogy az Oppo többségi tulajdonában lévő OnePlus Ázsia mellett Európában és Észak-Amerikában egyaránt kitörjön a kínai márkák szürke sokaságából, így maga is részt vett a készülékek tervezésében, valamint a sikeres marketingtevékenység is jórészt az ő nevéhez kötődik.

Többek közt ilyen, a piacon teljesen egyedülálló marketingakciónak számított, amikor az előző évtized közepén - részben a szűkös gyártási kapacitás miatt - a OnePlus készülékeket lényegében meghívásos alapon lehetett csak megvásárolni. A márkát ezzel együtt hosszú ideig sikerrel kapcsolták össze az okostelefon-piac dinamikus, kihívó szereplőjének imázsával, a OnePlus termékvonal többnyire a többi márka csúcskategóriás készülékeinek a képességeit hozta, olykor lényegesen kedvezőbb áron. A OnePlus továbbá igyekezett a lehető legtisztább, sallangoktól mentes androidos környezetet kínálni a vásárlóknak (így jött létre az Oxygen OS), mely szintén csábító szempont volt bizonyos vevőkör számára.

Pei a OnePlus létrehozása előtt márkázott MP3-lejátszókkal próbált sikert elérni Kínában, végül 2012-ben, egy közösségi szolgáltatáson keresztül talált rá Pete Lau-ra, akivel egy évvel később megalapították a telefonmárkát. Lau, a OnePlus jelenlegi vezérigazgatója egy későbbi interjúban elárulta, hogy megtetszett neki a fiatal Pei gondolkodásmódja és lendülete, amivel egy kis kínai céget világszerte ismert, meghatározó piaci tényezővé kívánt növelni.

A OnePlus legutóbbi okostelefonját, a középkategóriás Nordot szintén Pei tervezte. A cég a Norddal a középkategóriás okostelefonok egyre növekvő piacán igyekszik teret nyerni magának, legfőképpen Indiában és Délkelet-Ázsiában, ahol a márka különösen kedveltnek számít a kiemelkedően jó ár/teljesítmény mutatójú megoldásainak köszönhetően.